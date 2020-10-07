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Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Erkan Avcı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok kişinin merak ettiği Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Erkan Avcı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 07-10-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

07 Ekim 2020 Çarşamba 19:15
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Erkan Avcı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, yeni sezona yeni isimlerle başladı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın da kadroya katılacağı dizide Erkan Avcı Nikola karakteri ile Roma’yı yeniden kurmak istediğini söyleyerek dahil olacak.

Tarihte Aya Nikola, İnegöl tekfurudur. Osman Gazi başa geçtikten sonra ona karşı suikast planı hazırlamıştır ve bu olay Çakır Pınarı Vakası olarak geçmektedir.

Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola rolünü Erkan Avcı canlandırmaktadır. 1 Ocak 1982 yılında Diyarbakır’da doğan Avcı, Mimar Sinan Üniversitesi mezunudur. Çukur dizisinde canlandırdığı Çeto karakteriyle büyük başarı yakalayan oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisinde de Gürhan karakteri ile ekranlara gelmiştir.

Erkan Avcı’nın rol aldığı yapımlar

Çukur (2018)


Payitaht Abdülhamid (2017-2018)

Karadayı (2013)

Sakarya Fırat (2009-2012)

Mukadderat (2009)

Acemi Müezzin (2009)

Kurtlar Vadisi Pusu (2007)



Son Güncelleme: 07.10.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Erkan AvcıAya NikolaKuruluş Osman
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