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Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı hakkında bilgiler

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı hakkında bilgiler haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 21 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 19:17
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı hakkında bilgiler
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ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, yeni sezona yeni isimlerle başladı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın da kadroya katılacağı dizide Erkan Avcı Nikola karakteri ile Roma’yı yeniden kurmak istediğini söyleyerek dahil olacak.

Tarihte Aya Nikola, İnegöl tekfurudur. Osman Gazi başa geçtikten sonra ona karşı suikast planı hazırlamıştır ve bu olay Çakır Pınarı Vakası olarak geçmektedir.

Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola rolünü Erkan Avcı canlandırmaktadır. 1 Ocak 1982 yılında Diyarbakır’da doğan Avcı, Mimar Sinan Üniversitesi mezunudur. Çukur dizisinde canlandırdığı Çeto karakteriyle büyük başarı yakalayan oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisinde de Gürhan karakteri ile ekranlara gelmiştir.

Erkan Avcı’nın rol aldığı yapımlar

Çukur (2018)

Payitaht Abdülhamid (2017-2018)

Karadayı (2013)

Sakarya Fırat (2009-2012)

Mukadderat (2009)

Acemi Müezzin (2009)

Kurtlar Vadisi Pusu (2007)




Son Güncelleme: 21.04.2021 19:17
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Anahtar Kelimeler:
Erkan AvcıAya NikolaKuruluş Osman
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