İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Kuruluş Osman Aya Nikola karakterini kim canlandırıyor? Erkan Avcı kimdir?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Kuruluş Osman Aya Nikola karakterini kim canlandırıyor? Erkan Avcı kimdir? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Şubat 3 Çarşamba tarihli haberimizde Kuruluş Osman Aya Nikola karakterini kim canlandırıyor?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:17
Kuruluş Osman Aya Nikola karakterini kim canlandırıyor? Erkan Avcı kimdir?
Takip Et:

ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, yeni sezona yeni isimlerle başladı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın da kadroya katılacağı dizide Erkan Avcı Nikola karakteri ile Roma’yı yeniden kurmak istediğini söyleyerek dahil olacak.

Tarihte Aya Nikola, İnegöl tekfurudur. Osman Gazi başa geçtikten sonra ona karşı suikast planı hazırlamıştır ve bu olay Çakır Pınarı Vakası olarak geçmektedir.

Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola rolünü Erkan Avcı canlandırmaktadır. 1 Ocak 1982 yılında Diyarbakır’da doğan Avcı, Mimar Sinan Üniversitesi mezunudur. Çukur dizisinde canlandırdığı Çeto karakteriyle büyük başarı yakalayan oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisinde de Gürhan karakteri ile ekranlara gelmiştir.

Erkan Avcı’nın rol aldığı yapımlar

Çukur (2018)

Payitaht Abdülhamid (2017-2018)

Karadayı (2013)

Sakarya Fırat (2009-2012)

Mukadderat (2009)

Acemi Müezzin (2009)

Kurtlar Vadisi Pusu (2007)



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erkan AvcıAya NikolaKuruluş Osman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Angelina Jolie'nin oynadığı Those Who Wish Me Dead filmi vizyon tarihi belli oldu
Angelina Jolie'nin oynadığı Those Who Wish Me Dead filmi vizyon tarihi belli oldu
Tövbeler Olsun dizisinden 4 isim ayrıldı
Tövbeler Olsun dizisinden 4 isim ayrıldı
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

Popüler Haberler

EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? 2021
POMEM 2021 Polis alım şartları
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Instagram kullanıcı adı değişikliği nasıl yapılır?
Kanal D Yatıya Misafirim Var neden yok, neden yayınlanmıyor?
Bamsı Beyrek filmi nerede çekildi? Bamsı Beyrek filmi konusu ve oyuncuları
Ziraat Bankası damızlık düve kredisi 2020 kredi oranları
Türkiye'de aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? Aşı yaptırmak istemeyene yapılacak mı? Covid19 aşısı eczanelerde satılacak mı?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT 1 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Evde bakım maaşı Şubat 2021 ödenmeye başladı mı? 4 Şubat 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Atv canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.