İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Kuruluş Osman Aya Nikola karakterini kim canlandırıyor? Erkan Avcı biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Kuruluş Osman Aya Nikola karakterini kim canlandırıyor? Erkan Avcı biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 12 Mayıs günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Kuruluş Osman Aya Nikola karakterini kim canlandırıyor? konusunda yeni bilgileri edinin.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:15
Kuruluş Osman Aya Nikola karakterini kim canlandırıyor? Erkan Avcı biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Takip Et:

ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, yeni sezona yeni isimlerle başladı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın da kadroya katılacağı dizide Erkan Avcı Nikola karakteri ile Roma’yı yeniden kurmak istediğini söyleyerek dahil olacak.

Tarihte Aya Nikola, İnegöl tekfurudur. Osman Gazi başa geçtikten sonra ona karşı suikast planı hazırlamıştır ve bu olay Çakır Pınarı Vakası olarak geçmektedir.

Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola rolünü Erkan Avcı canlandırmaktadır. 1 Ocak 1982 yılında Diyarbakır’da doğan Avcı, Mimar Sinan Üniversitesi mezunudur. Çukur dizisinde canlandırdığı Çeto karakteriyle büyük başarı yakalayan oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisinde de Gürhan karakteri ile ekranlara gelmiştir.

Erkan Avcı’nın rol aldığı yapımlar

Çukur (2018)

Payitaht Abdülhamid (2017-2018)

Karadayı (2013)

Sakarya Fırat (2009-2012)

Mukadderat (2009)

Acemi Müezzin (2009)

Kurtlar Vadisi Pusu (2007)


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erkan AvcıAya NikolaKuruluş Osman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Exxen bayramda ücretsiz mi olacak? Exxen ücretsiz kullanıma açılıyor!
Exxen bayramda ücretsiz mi olacak? Exxen ücretsiz kullanıma açılıyor!
ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!
ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!
TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi kim oldu?
TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi kim oldu?
Sadakatsiz Haluk neden yok, Burak Sergen diziden ayrıldı mı?
Sadakatsiz Haluk neden yok, Burak Sergen diziden ayrıldı mı?
Doğduğun Ev Kaderindir neden final yapıyor, neden bitiyor? Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu?
Doğduğun Ev Kaderindir neden final yapıyor, neden bitiyor? Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Valorant Kopya modu nedir, nasıl oynanır? Valorant Kopya modu ne zaman gelecek?
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek konusu ve oyuncuları
Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı?
Yasak Elma sezon bitti mi, sezon finali mi yapıyor? Yasak Elma yeni sezonda devam edecek mi, ne zaman başlayacak?
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı diziler
TV 8 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Rüyada ceviz ağacı görmek anlamı ve yorumu
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Mayıs 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Netflix Alya oyuncu kadrosu
14 Mayıs 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 14 Mayıs Cuma at yarışı programı
ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.