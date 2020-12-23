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Kuruluş Osman Argun Han kimdir? Argun Han hayatı ve gerçek tarihteki yeri

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisindeki Argun Han karakteri dikkatleri üzerinde topladı. Dizide önemli bir yer tutan karakterin tarihte ne gibi bir yeri olduğu merak edilenler arasında görüldü...

23 Aralık 2020 Çarşamba 20:00
Kuruluş Osman Argun Han kimdir? Argun Han hayatı ve gerçek tarihteki yeri
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ATV ekranlarında yayınlanan ve her hafta milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dizinin yeni bölümünde Moğol Komutanları izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Önemli karakterlerden olan Argun Han’ın hayatı da intenet üzerinde araştırılan konular arasında yer aldı.

Kuruluş Osman dizisindeki Argun Han kimdir?

Argun Han, Moğol İmparatorluğu İlhanlılar’a 1284 senesi ile 1291 senesi arasında hükmetmiş olan hükümdardır. Babası gibi Budist olan Argun Han, Kutsal Topraklardaki Müslümanlara karşı Franco-Moğol ittifakını kurmak için Avrupa’ya elçiler gönderen bir isim olarak nam salmıştı.

Argun Han’ın tahta geçişiyle ilgili hikayesine bakıldığında, babası öldükten sonra kurultayın huzurunda en büyük oğul olduğunu söyleyerek tahtı istediği ancak kurultayın tahtı amcası Ahmed’e verdiği görülüyor. Sonrasında amcasının tahtını tanıyan Argun Han, amcasıyla ilerleyen süreçte taht mücadelesine girmiştir. Ancak sonrasında bu mücadeleden vazgeçmiş, devlet işlerini Buka ve Sa’düddevle’ye bırakmış kendisi de basit bir Moğol noyanı gibi kışlak-yaylak arası gidip gelmeye başlamıştır. Bu süreçte yaptığı keyfi hareketlerle yetkisini kötüye kullanmış ve töreye bağlılığı azalmıştır. Sonrasında Argun, Tebriz’e yakın bir bölgede Arguniye isminde bir şehir kurmaya girişmiştir. Ancak hayatını kaybettikten sonra bu girişimi sonuca bağlanamamıştır. Argun’un oğulları da öldürülerek soyu kurutulmuştur.



Son Güncelleme: 23.12.2020 20:00
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ATVKuruluş OsmanArgun Han
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