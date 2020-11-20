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Kuruluş Osman Aksaçlılar kimdir? Aksaçlılar gerçek tarihte var mıydı?

Her çarşamba Atv ekranların da fırtınalar estiren Kuruluş Osman dizisinde Aksakallılar reisi Aksaçlı gerçek hayatta var mıdır? Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Aksaçlı karakterini canlandıran usta oyuncumuz Cüneyt Arkın dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu.

20 Kasım 2020 Cuma 15:00
Kuruluş Osman Aksaçlılar kimdir? Aksaçlılar gerçek tarihte var mıydı?
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Her hafta Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisi yine izleyicinin soluksuz izleyeceği bir bölümle Atv ekranlarında yerini alacak. Bu sezonda bomba isimlerle yoluna devam eden Kuruluş Osman dizisine tarihte önemli bir yer tutan Osman beyin tarafında yer alan Aksaçlı karakteri dizinin müdavimleri tarafından merak ediliyor.  

Bu önemli karaktere hayat veren Türk sinema tarihinin en değerli aktörlerinden birisi olan Cüneyt Arkın’dır.  Dizinin izleyenleri tarafından merakla beklenen bu karakter Aksakallıların reisi Aksaçlıdır.


Her hafta diziyi sıkı takip eden izleyicide büyük merak uyandıran Aksaçlı karakteri en çok aranan isimlerden birisi olmuştur. Bu önemli karakterin gerçek hayatta olup olmadığı merak ediliyor?

Peki, Kuruluş Osman Aksaçlı Kimdir? Aksaçlılar tarihte Var mı?

Kara Murat, Battal Gazi gibi Yeşilçam’ın pek çok projesinde başrol olan Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara tekrar merhaba dedi. Dizinin önemli karakterlerinden olan Aksakallıların Reisi rolüyle sevenlerinin karşına çıkacak.  Türk tarihinin en köklü sistemlerin den olan ihtiyarlar heyeti gibi Aksakallılar veya Aksaçlılar da bizim tarihimiz de çok önemli bir yere sahiptir. 

Dizinin senaryosunun yanın da proje ve yapımcısı da olan Mehmet Bozdağ kendi şahsi Twitter hesabından ünlü aktör Cüneyt Arkın’la beraber çekildiği fotoğrafı yükledi ve dizinin oyuncu kadrosunda yer aldığını duyurarak şöyle bir paylaşımda bulundu: “Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın” demiştir.

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 15:00
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Anahtar Kelimeler:
AKSAÇLICüneyt ArkınKuruluş Osman
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