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Kuruluş Osman Abdurrahman Gazi kimdir? Tarihte Abdurrahman Gazi ne zaman, nasıl öldü?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde izlenen Abdurrahman Gazi'nin tarihteki yeri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Abdurrahman Gazi, Osmanlı Beyliği için önemli bir isim olarak karşımıza çıkıyor...

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:01
Kuruluş Osman Abdurrahman Gazi kimdir? Tarihte Abdurrahman Gazi ne zaman, nasıl öldü?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde görülen Abdurrahman Gazi’nin tarihte nasıl bir yer tuttuğuyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Dizinin izleyicileri Abdurrahman Gazi’nin kim olduğunu merak ediyorlar.

Abdurrahman Gazi Kimdir?


Abdurrahman Gazi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında büyük bir rol oynamış önemli isimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aydos Kalesi’nin fatihi olarak tanınan Abdurrahman Gazi’nin doğum yeri ve tarihi konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Abdurrahman Gazi, Osmanlı beyliğinin diğer kumandanları ile birlikte İstanbul’a yakın bölgelere birçok akın düzenlemiştir. Bursa’nın alınmasına kadar Bizans sınırında uç beyi olarak görev yapmıştır. 1328 senesinde Orhan Gazi, Abdurrahman Gazi ile Konur Alp’i Aydos Kalesi’ni fethetmeleri için görevlendirmiştir. Kalenin konumunun ve istihkamlarının iyi olmasından kaynaklı fethi biraz uzun sürse bile sonunda başarıyla fethedilmiştir.

1329 senesinde hayatını kaybeden Abdurrahman Gazi’nin ismi Eskişehir yakınında yer alan köye verilmiştir. Mezarı, İstanbul’a bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde yer almaktadır.



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:01
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ATVKuruluş OsmanAbdurrahman Gazi
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