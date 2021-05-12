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Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al biyografisi

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al biyografisi haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 12 Mayıs 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:26
Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al biyografisi
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ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisindeki karakterler araştırılmaya devam ediyor. Son olarak diziye Celal Al’ın Abdurrahman Alp karakteri ile girmesiyle birlikte izleyiciler bu karakter hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Abdurrahman Alp Kimdir?

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde çok büyük hizmetler veren komutanlardan olan Abdurrahman Alp, Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşı ve Aydos Kalesi’nin fatihidir. Doğum yeri ve senesi bilinmezken ölüm tarihi 1329 olarak bilinmektedir.

Abdurrahman Alp’in hizmeti Ertuğrul Bey ile başlamıştır. Osman Gazi ve onun oğlu Orhan Gazi için de hizmet etmeye devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nin büyümesinde oldukça önemli fetihler yapan Abdurrahman Alp Akçakoca, Samsa Çavuş ve Konur Alp İznik ve İzmit çevresi ile meşgul olmaktaydı.

Celal Al Kimdir?

Celal Al 1982 senesinde doğmuştur. Oyunculuk üzerine eğitim alan başarılı oyuncu 2012 senesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile kariyerinde önemli bir noktaya gelmiştir. TRT 1 kanalında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadıktan sonra Kuruluş Osman dizisine geçiş yapmıştır.


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Celal AlAbdurrahman AlpKuruluş OsmanATV
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