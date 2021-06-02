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Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı ve 8 Haziran 2021 Çarşamba özeti ATV

Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı merak konusu oldu. Kuruluş Osman son bölümde heyecan dolu sahneler çok beğenilmişti. Son bölümün ardından Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı gündeme geldi. Kuruluş Osman 62. Bölüm fragmanını HD kalitede haberimizden izleyebilirsiniz. Kuruluş Osman yeni bölüm özeti ve yeni bölümde neler olacak, tüm detaylar haberimizde.

02 Haziran 2021 Çarşamba 23:32
Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı ve 8 Haziran 2021 Çarşamba özeti ATV
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Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı ile heyecan 8 Haziran 2021 Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Her bölümü ilgiyle takip eden tarihi dönem dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz.

Kuruluş Osman 62.yeni bölüm 8 Haziran 2021 Salı günü saat 20:00’de ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı izle ile 8 Haziran 2021 Çarşamba günü heyecan devam edecek. Som bölümde Selçuklu başkentine çağrılan Osman Bey Osmanlı Moğol savaşına hazırlanmak üzere obaya dönmüştü. Nefes kesen son bölümün ardından yeni bölü fragmanı merak konusu oldu. Kuruluş Osman 61.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Dizinin sevenleri her hafta gündeme Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı, Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Kuruluş Osman hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kuruluş Osman son bölümde ne oldu?

Osman Bey ve Malhun Hatun’un evlenmesi için Kayı Obası’nda düğün hazırlıkları başlar. Uç bölgesinin Türk beyleri de düğüne katılacaktır. Bala Hatun bu evliliğe olur verse de içten içe istemez. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesi Kayı obasının Domaniç yaylasına göçülmesine karar verilir. Obada hazırlıklar devam ederken, Moğol valisi uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozup Osman Bey’e saldırmaya karar verir.

Osman Bey, Söğüt’teki işlerini bitirmek için geride kalır. Göç katarın yola çıktıktan sonra Togay yönetimindeki Moğollar saldırır. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır bir yara alır. Saldırı haberini alan Osman Bey ve Alpleri Moğol saldırısını durdurmak için harekete geçer.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Osman Bey rolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncular canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Özge Törer – Bala Hatun

Aslıhan Karalar – Burçin Hatun

Serhan Onat – Aybars

Ragıp Savaş – Dündar Bey

Ayşegül Günay – Zöhre

Buse Arslan – Aygül

Eren Hacısalihoğlu – Batur

Nurettin Sönmez – Bamsı Beyrek

Saruhan Hünel – Alişar

Seda Yıldız – Şeyh Edebali

 



Son Güncelleme: 02.06.2021 23:32
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Anahtar Kelimeler:
FragmanATVKuruluş Osman
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