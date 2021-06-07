İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Kuruluş Osman 62. bölüm fragman izle - Kuruluş Osman 8 Haziran 2021 Çarşamba yeni bölüm fragmanı

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Kuruluş Osman 62. bölüm fragman izle - Kuruluş Osman 8 Haziran 2021 Çarşamba yeni bölüm fragmanı haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 07.06.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 23:35
Kuruluş Osman 62. bölüm fragman izle - Kuruluş Osman 8 Haziran 2021 Çarşamba yeni bölüm fragmanı
Takip Et:

Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı ile heyecan 8 Haziran 2021 Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Her bölümü ilgiyle takip eden tarihi dönem dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz.

Kuruluş Osman 62.yeni bölüm 8 Haziran 2021 Salı günü saat 20:00’de ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı izle ile 8 Haziran 2021 Çarşamba günü heyecan devam edecek. Som bölümde Selçuklu başkentine çağrılan Osman Bey Osmanlı Moğol savaşına hazırlanmak üzere obaya dönmüştü. Nefes kesen son bölümün ardından yeni bölü fragmanı merak konusu oldu. Kuruluş Osman 61.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Dizinin sevenleri her hafta gündeme Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı, Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Kuruluş Osman hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kuruluş Osman son bölümde ne oldu?

Osman Bey ve Malhun Hatun’un evlenmesi için Kayı Obası’nda düğün hazırlıkları başlar. Uç bölgesinin Türk beyleri de düğüne katılacaktır. Bala Hatun bu evliliğe olur verse de içten içe istemez. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesi Kayı obasının Domaniç yaylasına göçülmesine karar verilir. Obada hazırlıklar devam ederken, Moğol valisi uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozup Osman Bey’e saldırmaya karar verir.

Osman Bey, Söğüt’teki işlerini bitirmek için geride kalır. Göç katarın yola çıktıktan sonra Togay yönetimindeki Moğollar saldırır. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır bir yara alır. Saldırı haberini alan Osman Bey ve Alpleri Moğol saldırısını durdurmak için harekete geçer.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Osman Bey rolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncular canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Özge Törer – Bala Hatun

Aslıhan Karalar – Burçin Hatun

Serhan Onat – Aybars

Ragıp Savaş – Dündar Bey

Ayşegül Günay – Zöhre

Buse Arslan – Aygül

Eren Hacısalihoğlu – Batur

Nurettin Sönmez – Bamsı Beyrek

Saruhan Hünel – Alişar

Seda Yıldız – Şeyh Edebali

 



Son Güncelleme: 07.06.2021 23:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FragmanATVKuruluş Osman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?
Bitmesini hiç istemediğimiz diziler neler?
Bitmesini hiç istemediğimiz diziler neler?
İştar Gökseven kimdir?
İştar Gökseven kimdir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Merve Anlağan Kimdir?
Merve Anlağan Kimdir?
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi

Popüler Haberler

Kuruluş Osman 62. bölüm fragman izle - Kuruluş Osman 8 Haziran 2021 Çarşamba yeni bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 41. Bölüm Fragmanı – 11 Haziran 2021 Cuma
Camdaki Kız 9. bölüm fragman izle - Camdaki Kız 10 Haziran 2021 Perşembe yeni bölüm fragmanı
Acil nakit ihtiyacı olan çalışmayan vatandaşa gelir belgesiz 10 000 TL hızlı kredi
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 593. Bölüm fragmanı izle
Sadakatsiz 32. Bölüm Fragmanı – 8 Haziran 2021 Çarşamba
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Haziran 2021
2021 Sicili bozuk olana kredi vererek yapılandırma şansı veren bankalar
Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölümde neler olacak?
1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 1000 TL pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Halkbank 6 ay ertelemeli Sosyal Hayatı Destek kredisi kampanyası limitleri ve faiz oranları
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Engin Öztürk'ün hayatı!
Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm full izle! Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm tek parça ATV 4 Haziran 2021
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Sihirli Annem dizisi Eda karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tara Mcmillan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2021
AFAD acil toplanma alanı sorgulama işlemleri nereden, nasıl yapılır? 2021 AFAD toplanma alanları sorgulama
Market bayiliği veren şirketler? 2021 Market bayiliği alma şartları nelerdir?
KYK burs ve kredileri ne zaman yatmaya başlar? 2021 Haziran Kyk yatmaya başladı mı?
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.