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Kuruluş Osman 61. bölüm Kanal D canlı izle - 2 Haziran 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle

Kuruluş Osman 61.yeni bölüm 2 Haziran 2021 Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Kuruluş Osman son bölüm canlı izle, Kuruluş Osman 61.bölüm full HD olarak ATV’den yayınlanacak. Moğollara vergi vermeyi reddeden Osman Bey’in Moğollara karşı hazırlanacağı yeni bölüm tek parça ve kesintisiz şekilde yayınlanacak.

02 Haziran 2021 Çarşamba 17:30
Kuruluş Osman 61. bölüm Kanal D canlı izle - 2 Haziran 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
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ATV’nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman 61.bölüm canlı izle, Kuruluş Osman son bölüm ful HD izle ile ekranlara geliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça olarak bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölüm Kuruluş Osman 61.bölüm tek parça izle ile 2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanacak.

Her bölümüyle reyting rekoru kıran Kuruluş Osman yeni bölüm merakla bekleniyordu. Kuruluş Osman 61.bölüm canlı izle yeni bölüm bu akşam ATV’den full HD olarak yayınlanacak.

Kuruluş Osman 61.bölüm canlı izle 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de ATV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman 61.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Kuruluş Osman 61.bölüm özet

Osman Bey ve Malhun Hatun’un evlenmesi için Kayı Obası’nda düğün hazırlıkları başlar. Uç bölgesinin Türk beyleri de düğüne katılacaktır. Bala Hatun bu evliliğe olur verse de içten içe istemez. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesi Kayı obasının Domaniç yaylasına göçülmesine karar verilir. Obada hazırlıklar devam ederken, Moğol valisi uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozup Osman Bey’e saldırmaya karar verir.

Osman Bey, Söğüt’teki işlerini bitirmek için geride kalır. Göç katarın yola çıktıktan sonra Togay yönetimindeki Moğollar saldırır. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır bir yara alır. Saldırı haberini alan Osman Bey ve Alpleri Moğol saldırısını durdurmak için harekete geçer.

Kuruluş Osman son bölüm özeti

Şeyh Edebalı Osman Bey ve Umur Bey arasındaki çatışmaya son verir. Umut Bey Togay’a saldırmaz. Nikola Osman Bey ve Togay arasını bozmak için bir kez daha plan yapar.

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay’a anlaşmaya sadık kalacağını söyler. Osman Bey, iyice düşündükten sonra Malhun Hatun ile evlenmeye karar verir.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Osman Bey rolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncular canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Özge Törer – Bala Hatun

Aslıhan Karalar – Burçin Hatun

Serhan Onat – Aybars

Ragıp Savaş – Dündar Bey

Ayşegül Günay – Zöhre

Buse Arslan – Aygül

Eren Hacısalihoğlu – Batur

Nurettin Sönmez – Bamsı Beyrek

Saruhan Hünel – Alişar

Seda Yıldız – Şeyh Edebali

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kuruluş Osman her hafta Çarşamba akşamları yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Merakla beklenen yeni bölüm ise bu akşam yayınlanacak. Kuruluş Osman 61.yeni bölüm 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.

İzleyiciler Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle, Kuruluş Osman son bölüm canlı izle ve Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getiriyor.



Son Güncelleme: 02.06.2021 17:30
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ATVKuruluş Osman
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