İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı yayında! Kuruluş Osman 61. yeni bölümde neler olacak?

Okurlarımızın merakla bekledikleri Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı yayında! Kuruluş Osman 61. yeni bölümde neler olacak? ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cumartesi günü yayınlanan 29-05-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı yayında! Kuruluş Osman 61. yeni bölümde neler olacak? başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:31
Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı yayında! Kuruluş Osman 61. yeni bölümde neler olacak?
Takip Et:

Kuruluş Osman 61.bölüm fragmanı ile heyecan 2 Haziran 2021 Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Her bölümü ilgiyle takip eden tarihi dönem dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Kuruluş Osman 61.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz.

Kuruluş Osman 61.yeni bölüm 2 Haziran 2021 Salı günü saat 20:00’de ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Kuruluş Osman 61.bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 61.bölüm fragmanı izle ile 2 Haziran 2021 Çarşamba günü heyecan devam edecek. Som bölümde Selçuklu başkentine çağrılan Osman Bey Osmanlı Moğol savaşına hazırlanmak üzere obaya dönmüştü. Nefes kesen son bölümün ardından yeni bölü fragmanı merak konusu oldu. Kuruluş Osman 61.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Dizinin sevenleri her hafta gündeme Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı, Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Kuruluş Osman hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kuruluş Osman son bölümde ne oldu?

Şeyh Edebalı Osman Bey ve Umur Bey arasındaki çatışmaya son verir. Umut Bey Togay’a saldırmaz. Nikola Osman Bey ve Togay arasını bozmak için bir kez daha plan yapar.

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay’a anlaşmaya sadık kalacağını söyler. Osman Bey, iyice düşündükten sonra Malhun Hatun ile evlenmeye karar verir.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Osman Bey rolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncular canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Özge Törer – Bala Hatun

Aslıhan Karalar – Burçin Hatun

Serhan Onat – Aybars

Ragıp Savaş – Dündar Bey

Ayşegül Günay – Zöhre

Buse Arslan – Aygül

Eren Hacısalihoğlu – Batur

Nurettin Sönmez – Bamsı Beyrek

Saruhan Hünel – Alişar

Seda Yıldız – Şeyh Edebali



Son Güncelleme: 29.05.2021 11:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FragmanATVKuruluş Osman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı yayında! Kuruluş Osman 61. yeni bölümde neler olacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Bölüm fragmanı izle
Uyanış: Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı yayında! Uyanış: Büyük Selçuklu 34. yeni bölümde neler olacak?
Çukur 130. Bölüm Fragmanı – 31 Mayıs 2021 Pazartesi
Son Yaz 20. bölüm fragmanı yayında! Son Yaz 20. yeni bölümde neler olacak?
Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? 2021
Teşkilat 13. Bölüm Fragmanı – 30 Mayıs 2021 Pazar
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan liste verildi
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
Sol Yanım dizisine katılan Emre Dinler kimdir? Barbar karakteri kimdir?
Kanal 7 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Galatasaray seçiminde Yiğit Şardan listesi yayınlandı
Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ rol aldığı yapımlar ve biyografisi
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Emekli promosyonları hangi bankalar veriyor? 2021 Emekli promosyonu için nereye başvurulur?
Emekli promosyon hangi banka ne kadar veriyor? 2021 Banka emekli promosyonu ne zaman yatacak?
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir, nereli, kaç yaşında?
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2021 Askerlik işlemleri
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.