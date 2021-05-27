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Kuruluş Osman 60. bölüm full izle tek parça! ATV

Merak uyandıran Kuruluş Osman 60. bölüm full izle tek parça! ATV haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 12:36
Kuruluş Osman 60. bölüm full izle tek parça! ATV
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ATV’nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman 60.bölüm canlı izle, Kuruluş Osman son bölüm ful HD izle ile ekranlara geliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça olarak bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölüm Kuruluş Osman 60.bölüm tek parça izle ile 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanacak.

Her bölümüyle reyting rekoru kıran Kuruluş Osman yeni bölüm merakla bekleniyordu. Kuruluş Osman 60.bölüm canlı izle yeni bölüm bu akşam ATV’den full HD olarak yayınlanacak.

Kuruluş Osman 60.bölüm canlı izle 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de ATV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman 60.bölüm özet

Şeyh Edebalı Osman Bey ve Umur Bey arasındaki çatışmaya son verir. Umut Bey Togay’a saldırmaz. Nikola Osman Bey ve Togay arasını bozmak için bir kez daha plan yapar.

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay’a anlaşmaya sadık kalacağını söyler. Osman Bey, iyice düşündükten sonra Malhun Hatun ile evlenmeye karar verir.

Kuruluş Osman son bölüm özeti

Osman Bey’in Moğollara vergi vermeyi kabul etmemesi ve gelen elçiyi kovmasının ardından Togay elinde koz geçirdi. Dönüşü olmayan bir yola giren Osman Bey, bu kararı dün coğrafyada yayıldı. Selçuklu Sultanı Moğollardan kurtulmak için Osman Bey’i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

Bu sırada Nikola obadaki casusundan Osman Bey’in vergi vermemesinin ardından çıkacak savaşı fırsat bilerek uç beylerine baskı yapmaya başlayacaktır. Umur Bey’in Togay ile savaş kararı alması Osman Bey’in planlarını bozar ve Osman Bey yapılanlara karşı çıkar. Şeyh Edebali Umur Bey’e desteğini alması için Osman Bey’e Malhun Hatun ile evlenmesini söyler.

Osman Bey’in Moğollara adeta meydan okuması uç beylerdeki dengelerin de değişmesine neden olacaktır.

Kuruluş Osman 60.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Osman Bey rolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncular canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Özge Törer – Bala Hatun

Aslıhan Karalar – Burçin Hatun

Serhan Onat – Aybars

Ragıp Savaş – Dündar Bey

Ayşegül Günay – Zöhre

Buse Arslan – Aygül

Eren Hacısalihoğlu – Batur

Nurettin Sönmez – Bamsı Beyrek

Saruhan Hünel – Alişar

Seda Yıldız – Şeyh Edebali

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kuruluş Osman her hafta Çarşamba akşamları yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Merakla beklenen yeni bölüm ise bu akşam yayınlanacak. Kuruluş Osman 60.yeni bölüm 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.

İzleyiciler Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle, Kuruluş Osman son bölüm canlı izle ve Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getiriyor.



Son Güncelleme: 27.05.2021 12:36
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ATVKuruluş Osman
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