Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti ATV

Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı ile heyecan 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Her bölümü ilgiyle takip eden tarihi dönem dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz.

Kuruluş Osman 58.yeni bölüm 12 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı izle ile 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü heyecan devam edecek. Som bölümde Selçuklu başkentine çağrılan Osman Bey Osmanlı Moğol savaşına hazırlanmak üzere obaya dönmüştü. Nefes kesen son bölümün ardından yeni bölü fragmanı merak konusu oldu. Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Dizinin sevenleri her hafta gündeme Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı, Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Kuruluş Osman hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kuruluş Osman son bölümde ne oldu?

Osman Bey’in Moğollara vergi vermeyi kabul etmemesi ve gelen elçiyi kovmasının ardından Togay elinde koz geçirdi. Dönüşü olmayan bir yola giren Osman Bey, bu kararı dün coğrafyada yayıldı. Selçuklu Sultanı Moğollardan kurtulmak için Osman Bey’i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

Bu sırada Nikola obadaki casusundan Osman Bey’in vergi vermemesinin ardından çıkacak savaşı fırsat bilerek uç beylerine baskı yapmaya başlayacaktır. Umur Bey’in Togay ile savaş kararı alması Osman Bey’in planlarını bozar ve Osman Bey yapılanlara karşı çıkar. Şeyh Edebali Umur Bey’e desteğini alması için Osman Bey’e Malhun Hatun ile evlenmesini söyler.

Osman Bey’in Moğollara adeta meydan okuması uç beylerdeki dengelerin de değişmesine neden olacaktır.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Osman Bey rolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncular canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Özge Törer – Bala Hatun

Aslıhan Karalar – Burçin Hatun

Serhan Onat – Aybars

Ragıp Savaş – Dündar Bey

Ayşegül Günay – Zöhre

Buse Arslan – Aygül

Eren Hacısalihoğlu – Batur

Nurettin Sönmez – Bamsı Beyrek

Saruhan Hünel – Alişar

Seda Yıldız – Şeyh Edebali