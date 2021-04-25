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Kuruluş Osman 56.Bölüm fragmanı 28 Nisan 2021 Çarşamba

ATV kanalının sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinin 56. Bölüm 2. Fragmanı yayınladı. Her hafta Çarşamba akşamları ekranlarda olan dizi seyircinin nabzını yüksek tutmayı başarıyor. Dizinin fragmanı ve özeti haberin detaylarında.

25 Nisan 2021 Pazar 15:44
Kuruluş Osman 56.Bölüm fragmanı 28 Nisan 2021 Çarşamba
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Dizinin 56. Bölümünün 2.fragmanının yayınlanmasının ardından izleyici dizide nelerin yaşanacağını merak etmeye başladı Nikola’nın Söğüt’e planladığı baskını engelleyen ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına çıkan Osman Bey, yaptığı bu hareket ile uç bölgesinde dengeleri değiştirir.

Moğalların baskısı nedeniyle ise ağır vergilen ekleyen Yarhisar, Tekfuru’nun kötülüğü, Yarhisar halkının Osman Bey’e sığınmasına neden olur. Togay’ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini kabul etmeyen Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasını olanak sağlar.

Togay, Kayı Obası’na karşı bir plan düzenlerken, bu savaşta Osman Bey’in yanında savaşmak isteyen Malhun hatunun babası Umur Bey’le de karşı karşıya gelmek zorunda kalır.

Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman Osman dizisi, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi’nin hayatını anlatan bir dizisidir. Osman Bey’in hayatı boyunca geçirdiği savaşları, zorlukları, yaşadıklarını ve yeni yerleri vatan yapma mücadelesini izleyiciyle buluşturan dizi, Osman Bey’in devlet uğruna katlandığı sıkıntıları ele almaktadır.

 

 





Son Güncelleme: 25.04.2021 16:19
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Anahtar Kelimeler:
DiziATVKuruluş OsmanFragman
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