Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı yayınlandı

ekranlarından izleyiciyle buluşan ve Türkiye’nin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran dizileri arasında birinci sırada bulunandizisini heyecanla beklenen yeni bölümü çok yakında yayınlanacak. Her çarşamba günü ekranlara gelen dizinin yeni bölümü 28 Nisan Çarşamba akşamı ekranlara geliyor. Kuruluş Osman yeni bölümünde büyük sürprizler yer alacak. Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde Savcı Bey ölecek mi sorusunun yanıtları aranıyor.

Kuruluş Osman dizisinin başrollerinde ünlü oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. Şimdiye kadar milyonlarca takipçi kitlesine ulaşan dizinin yeni bölümünde enteresan olaylar izleyiciyi çok şaşırtacak. Dizinin 28 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünü kaçırmayınız. Çünkü son bölümde yaşanan gelişmeler nefesleri kesecek.