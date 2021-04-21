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Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman, heyecanlı bölümleriyle ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Sevilen dizi, 55. bölümüyle büyük ilgi gördü. Son bölümde neler yaşandı? Osman Bey, Dündar Bey'in cezasını verdi mi? Haberimizde rekortmen dizinin son bölümünde yaşananlara yer verilmiştir.

21 Nisan 2021 Çarşamba 23:30
Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 55. Bölümü ekranlara geldi. 21 Nisan tarihinde yayınlanan bölüm intenette yerini aldı.

Sevilen dizinin heyecanla beklenen 54. Bölümü 14 Nisan Çarşamba günü ekranlarda yerini aldı.

55. bölümde neler yaşandı?

Osman Bey, Nikola’nın Söğüt’e yapmayı planladığı baskını boşa çıkardı. Savaş meydanında Bizans’ın karşısına dikildi ve bu hamlesiyle uç bölgesindeki dengeleri alt üst etti.

Yarhisar, Moğol baskısı sebebiyle ağır vergiler verirken Tekfuru’nun gaddarlığı da eklenince Osman Bey’e sığındı. Osman Bey, Togay’ın sığınmacılarının geri yollanması isteğini reddetti. Bu olay sonucunda Bizans-Moğol ittifakı tekrar kuruldu.

Togay, Osman Bey’e karşı kendi nökerlerine ek olarak Bizans askerlerinin de emrine verilmesini istedi. Daha sonra Kayı Obası’na karşı büyük bir hareket planladı. Malhun Hatun, savaşta Osman Bey tarafında olmak isterken babası Umur Bey ile karşı karşıya gelir.

Osman Bey, savaş meydanından galip mi dönüyor? Kurulan ittifaka karşı nasıl bir önlem alacak? Yarhisar insanlarının Kayı Obası’na sığınması dengeleri nasıl etkiliyor? Dündar Bey’in ölümüyle neler değişecek? Malhun Hatun babası Umur Bey'i ik’a ediyor mu? Nikola Moğolları ikna edecek mi?

54. bölümde neler oldu?

Osman Bey, oyun kurarak Dündar Bey’in kalesinden kaçmasını ve kendisine gelmesini sağladı. Dündar Bey, Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik ile yüzleşir. İhanetlerini itiraf eder. Osman Bey, hainin cezasının verilmesini söyler.

Nikola, Oba’daki iç sorunlardan faydalanmak ister ve Söğüt’e baskın düzenlemek için hazırlanır. Nikola, ajanlar sayesinde Söğüt’ün altına kazılan tünelleri kullanmak ister. Togay yokken bölgeye hakim olmayı istemektedir.

Togay, Konya’da Geyhatu’dan talimatlar almaktadır. Uç bölgesine dönerek planlarını uygular. Osman Bey, Nikola’nın planlarının haberini alır ve yeni stratejiler planlar. Osman Bey, Söğüt’e giden Bizans kuvvetlerinin karşısına çıkar. Nikola’yla kozlarını paylaşmak için canı pahasına mücadele eder.

Osman Bey, Dündar Bey’e ne ceza verecek? Ajanlara ne yapılacak? Aygül Hatun babasından nasıl hesap soracak? Savcı Bey, Bayhoca’nın intikamını alacak mı? Nikola, Söğüt saldırısında başarı elde edecek mi? Hazal Hatun’a ne olacak? Malhun Hatun, Osman Bey ile arasını düzeltebilecek mi? Togay’ın yeni planı ne?

Kuruluş Osman 55. Bölümü izlemek için buraya tıklayınız.




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:28
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Anahtar Kelimeler:
ATVKuruluş Osman
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