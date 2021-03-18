Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba ATV

Kuruluş Osman yeni bölüm özeti

Kara Şaman Togay, Malhun Hatun’u yaralamış ve Osman Bey’e kafa tutmuştu. Bunun ardından Konstantiniyye’den yeni birlikleri ile dönüş yapan Nikola, Flatyos’un intikamını almak üzere büyük bir yemin eder. Nikola, Flatyos’u yaşatabilmek için savaşçı kılığına girer ve gladyatör kostümü giyer. Nikola, Papa’nın ajanları olan Süleyman ve Melik sayesinde Togay’la buluşur. Bu ikili yönlerini Söğüt’e çevirerek ittifak olurlar.

Kuruluş Osman konusu nedir?

Osman Bey, obadaki haini bulmak için uğraşırken, Cerkutay beklenmeyen bir ihanet ile herkesi şaşkına döndürür. Malhun Hatun intikam peşinde koşarken tekrar Togay’ın eline düşer. Osman Bey ise her şeyin farkında olarak hareket edecek ve umulmayan planlar üzerinden herkesi ters köşe edecektir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi’nin hayatını anlatan dizi, Diriliş Ertuğrul’un devamı sayılmaktadır. Alişar’ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı olarak Kayı obasındadır. Osman ise abisine bu pusuyu kuranları yakalamak amacıyla harekete geçer. Alişar, Şeyh Edebalı’nın kızı olan Bala’yı ister fakat olumlu cevap alamaz. Yannis müneccim kılığında Alişar Bey’i doldurarak Osman’a ve Şeyh Edebalı’ya düşman eder. Kayı Obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey’den çalınan altınlarının iadesini ister. Dündar Bey, Moğol tehlikesini sezerek obayı hareket haline geçmesini ister fakat Osman Bey başka bir plan kurar.

Dizi yaşanılan olaylar ile oldukça dikkat çekmektedir. Seyirciye kendisini sevdirmeyi başaran dizinin yönetmen koltuğunda Metin Günay oturmaktadır. Tarihimizden esinlenilen dizinin senaryosunu Mehmet Bozdağ üstlenmektedir. Sevilen dizi 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır.

Dizinin yeni bölüm fragmanı: https://youtu.be/GApkdDce6_4