İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba ATV

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, senaryosu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 51. bölüm ile 24 Mart akşam saat 20.00'da ekranlara gelecek. İzleyici, yeni bölümde neler olacağını ise merak ediyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel ve Özge Türer'in olduğu dizi, konuşulmaya devam ediyor. Peki yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar haberimizde..

18 Mart 2021 Perşembe 16:44
Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba ATV
Takip Et:

Kuruluş Osman yeni bölüm özeti

Kara Şaman Togay, Malhun Hatun’u yaralamış ve Osman Bey’e kafa tutmuştu. Bunun ardından Konstantiniyye’den yeni birlikleri ile dönüş yapan Nikola, Flatyos’un intikamını almak üzere büyük bir yemin eder. Nikola, Flatyos’u yaşatabilmek için savaşçı kılığına girer ve gladyatör kostümü giyer. Nikola, Papa’nın ajanları olan Süleyman ve Melik sayesinde Togay’la buluşur. Bu ikili yönlerini Söğüt’e çevirerek ittifak olurlar. 

Osman Bey, obadaki haini bulmak için uğraşırken, Cerkutay beklenmeyen bir ihanet ile herkesi şaşkına döndürür. Malhun Hatun intikam peşinde koşarken tekrar Togay’ın eline düşer. Osman Bey ise her şeyin farkında olarak hareket edecek ve umulmayan planlar üzerinden herkesi ters köşe edecektir. 

Kuruluş Osman konusu nedir?

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi’nin hayatını anlatan dizi, Diriliş Ertuğrul’un devamı sayılmaktadır. Alişar’ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı olarak Kayı obasındadır. Osman ise abisine bu pusuyu kuranları yakalamak amacıyla harekete geçer. Alişar, Şeyh Edebalı’nın kızı olan Bala’yı ister fakat olumlu cevap alamaz. Yannis müneccim kılığında Alişar Bey’i doldurarak Osman’a ve Şeyh Edebalı’ya düşman eder. Kayı Obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey’den çalınan altınlarının iadesini ister. Dündar Bey, Moğol tehlikesini sezerek obayı hareket haline geçmesini ister fakat Osman Bey başka bir plan kurar.

Dizi yaşanılan olaylar ile oldukça dikkat çekmektedir. Seyirciye kendisini sevdirmeyi başaran dizinin yönetmen koltuğunda Metin Günay oturmaktadır. Tarihimizden esinlenilen dizinin senaryosunu Mehmet Bozdağ üstlenmektedir. Sevilen dizi 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. 

Dizinin yeni bölüm fragmanı: https://youtu.be/GApkdDce6_4



Son Güncelleme: 18.03.2021 16:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TV8
Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TV8
Benim Adım Melek 58. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TRT 1
Benim Adım Melek 58. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TRT 1
Masumiyet 5. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba ATV
Masumiyet 5. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba ATV
Şarkılar Bizi Söyler bugün yayınlanacak mı, var mı? 18 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler final mi yapıyor?
Şarkılar Bizi Söyler bugün yayınlanacak mı, var mı? 18 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler final mi yapıyor?
Emanet 139. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 139. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Masum 361. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 361. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba ATV
Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TV8
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
Benim Adım Melek 58. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TRT 1
Rüyada amca ne demektir? Doğum veya amca rüyasının tabiri ve anlamı
Masumiyet 5. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba ATV
Pakistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Diyanet 19 Mart 2021 Cuma hutbesi yayınlandı! Haftanın Cuma hutbesi konusu
18 Mart 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? 18 Mart 2021 Perşembe Bugün kimin maçı var Bein sport yayın akışı
Emanet 139. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Kayserispor Galatasaray maçı radyodan canlı dinle - Gs Kayseri maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
2021 AUZEF 2. bahar dönemi sınavları ne zaman?
Benim Adım Melek dizisinde Aslı karakterini Sinem Karel canlandırıyor
SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanmaktadır? Mart 2021 SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?
Emekli maaşı promosyonu nasıl alınır? 2021 Emekli maaş promosyonu için hangi banka ne kadar veriyor?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Öğrencilere verilen devlet bursları ve başvuru şartları 2021
Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek?
Tiktok para kazanma nasıl yapılır? Tiktok para kazanma şartları
SGK Özel Hastane Fizik Tedavi Karşılıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.