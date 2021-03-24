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Kuruluş Osman 51. bölüm ATV canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle

Kuruluş Osman 51.yeni bölümüyle 24 Mart 2021 Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin sevenleri ATV Kuruluş Osman 51.son bölüm tek parça canlı izleme ekranını araştırıyor.

24 Mart 2021 Çarşamba 23:00
Kuruluş Osman 51. bölüm ATV canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
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ATV’nin reyting rekortmeni tarihi dizisi Kuruluş Osman 51.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyicilerin beğeniyle takip ettiği dizide Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yaşanan olaylar anlatılmaktadır. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizi her bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alıyor.

Kuruluş Osman son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Kara Şaman Togay Malhun Hatun’ı yaralamıştı. Osman Bey’e de meydan okuyan Togay, Konstantiniyye’den dönen ve yanında birlikler olan Nikola Flatyos’tan da intikam almak istemektedir.  Nikola ve Kara Şaman Togay, bir araya gelir ve ittifak yapma konusunda karar kılar ve hedefleri Sögüt’tür.

Osman Bey ise bu sırada kendini temize çıkaran Dündar Bey’in ardından obadaki haini bulmaya çalışır. İhanet eden kişinin Cerkutay olduğu ortaya çıkar ve herkes buna şaşırır. Osman Bey kendisine karşı kurulan ittifaktan haberdar olur ve kusursuz bir plan hazırlar.

Kuruluş Osman 51.bölüm fragmanı

Kuruluş Osman’ın bu bölümünde Kayı obası büyümeye devam edecek. Düşmanlarına korku salan bir hale gelen obanın giderek büyümesi de düşmanları harekete geçirecek.

Osman Bey Malhun Hatun’u kurtarmak için kendisine meydan okuyan Kara Şaman Togay ile anlaşma yapacaktır. Kara Şaman Togay, Yarhisar Tekfuru Aris’in serbest bırakılması karşılığında Malhun Hatun’u bırakacağı söyleri. Osman Bey esir değiştirmesine karşı hazırlıklıdır ve planını devreye sokar.

Bu sırada Osman Bey Türk obalarına tek bir sancak altında toplanmak adına çağrı yapmıştır. Beylerden haber bekleyen Osman Bey İnegöl Kalesi’nin fethi için ordusunu hazırlamaya koyulur.

Kuruluş Osman 51.yeni bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 24.03.2021 23:00
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Kuruluş OsmanDiziATV51.bölümIzle
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