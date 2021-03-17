Kuruluş Osman 50. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 50.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her Çarşamba saat 20:00’de yeni bölümleriyle izleyici karşısına geçen dizinin 50.yeni bölümü 17 Mart Çarşamba akşam yayınlanacak.

Her bölümü reyting rekorları kıran dizinin merakla beklenen 50.bölüm fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 49.bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman’ın son bölümünde Kara Şaman Togay, uç bölgelerine giderek dengeleri değiştirmişti. Türk obalarının birliğini sağlamak adına çalışmalara başlayan Osman Bey’in ilk durağı ise Söğüt oldu. Türk oba beylerine çağrı yapan Osman Bey’in beyleri bir araya getirmek istedi.

Yapılan toplantı çok gizli olarak hazırlansa da, Süleyman Melik’in yardımı sayesinde içeriye sızmayı başaran Kara Şaman Togay, toplantıya saldırdı. Osman Bey’in düzenlediği bir Toy toplantısında böyle bir saldırının olması Osman Bey’e olan güvenin sarsılmasına neden oldu.

Osman Bey, saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak ve saldırganı Toy’a sokan haini bulmak için harekete geçti. Obadaki hainin Dündar Bey olduğunu düşünen Savcı Bey, Bayhoca’nın ölüm cezasını kendisi vermek istedi. Kara Şaman’ın izini bulan Malhun Hatun yolda pusuya düşürülür. Togay Malhun Hatunu yaralar.

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