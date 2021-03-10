Kuruluş Osman 49. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Kuruluş Osman son bölüm ATV canlı izle

ATV'nin Çarşamba akşamları rüzgar gibi esen yeni bölümüyle Kuruluş Osman dizisinde heyecan yine dorukta.

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün ki bölüm sonunda verilecektir.

Osman Bey, biriliği ve dirliği sağlayıp bir kuvvet olabilmek için bütün güçleri tek bir çatı altında toplamaya çalışmaktadır. Bunun için diğer beyliklerle görüşme yapmaya karar vermiştir.

İç işlerine karışan bir casusun yüzü ortaya çıkacaktır. Bir yaralanmanın ardından peşine düşeceklerdir. Malhun hatunun babasını yaralamıştır.

Türk obalarını birbirine düşürmeye çalışan casus Kara Şaman Togay, bunu başarabilecek midir? Planı gerçekleşecek midir? Peşine düşenler bunu öğrenebilecek mi? Malhun hatun babasının intikamı alabilmek için ne yapacak? Yeni düşünceler ne yönde olacak? Gerilim sona erecek mi?

Osman bey casusu bulmak için yemin etti. Osman Bey büyük bir oyunun altında kalır ve çıkış yolları aramaya çalışır. Darbe üstüne darbe yiyen Osman Bey bu oyundan çıkmak için çabalar.

Osman Bey'in etrafı düşmanlarıyla örülmüştür artık. Osman bey bundan kurtulmak için stratejik bir plan yapmak zorundadır. Düşmanları etrafını ilmek ilmek örüyor adeta. Malhun hatun bu işin peşini bırakmadan sürerek casusun içlerinden biri olduğunu kanısına varır.

Malhun hatun planını gerçekleştirip casusu bulabilecek midir? Osman bey düşmanları artmaktadır, çözüm bulabilecek midir?

Kuruluş Osman Oyuncuları:

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Özge Törer, Buse Arslan, Aslıhan Karalar, Açelya Özcan, Yiğit Uçan, Emel Dede, Ali Sinan Demir, Ömer Ağan, Ayşen Gürler, Seda Yıldız, Ahmet Kılıç,Abidin Yerebakan, Didem Balçın, Selin Deveci, Celal Al, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Tolga Akkaya, Çağkan Çulha, Mete Deran, Yeşim Ceren Bozoğlu, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Bahtiyar Engin, Oğuz Kara, Kahraman Sivri, Cüneyt Arkın, Kanbolat Görkem Arslan, Seray Kaya, Sezanur Sözer, Umut Karadağ, Maruf Otajonov, Zeynep Tuğçe Bayat, Zabit Samedov, Mert Turak, Tekin Temel, Yağızkan Dikmen, Kartal Balaban ve Funda Güray