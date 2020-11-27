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Kuruluş Osman 36.bölüm fragmanı

Bu sezon da gündemden düşmeyen Kuruluş Osman dizisin de 36. bölümde neler olacağı merak ediliyor. Geçen bölüm Osman beyin Obaya getirdiği Targun Hatun'un sırrı ortaya çıkacak mı, araştırılıyor. Heyecanın doruklara ulaştığı Kuruluş Osman da ,Osman Beyin Obayla ilgili aldığı karar merak ediliyor.

27 Kasım 2020 Cuma 15:48
Kuruluş Osman 36.bölüm fragmanı
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ATV’nin her Çarşamba akşamı izleyiciyi soluksuz bırakan ve her bölümü büyük ve ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman fırtınası bu haftada kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Zekice bir planla kaleye girerek Nikola’yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans’a beklemedikleri bir darbe indirir.

Flatyos, Osman Bey’in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt’e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl’ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey’in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey’i elçi olarak Kulucahisar’a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun’u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun’la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır.  36. Bölüm de seyirciyi bekleyenler,Bala hatun vakit kaybetmeden Targun hatunun sırrını ifşa etmek için targun hatunu gölgesi gibi izler. Bu olaylar yaşanırken  yayına giren yeni bölüm tanıtımında Osman beyin “ İyice düşündüm taşındım bir kayı beyi vârissiz olmaz dedim. Targun Hatun benim nikahlım olacaktır!” dediği bu sözleri seyirciyi adeta şok etti.


Kuruluş Osman 36. Bölüm Fragmanın da Şaşkına Uğratan Bomba Karar!

Mehmet Bozdağ. Atilla engin, Ozan bodur,Aslı Zeynep Bozdağ gibi başarılı isimlerin senaristliğini yaptığı , Metin Günay’ın genel yönetmenliğini yaptığı,Bomba oyuncu kadrosuyla, her bölüm yaşanan heyecanlı hikayesiyle her Çarşamba akşamı ekranda izleyicisine heycan yaşatan Kuruluş Osman 36. Bölüm tanıtımı yayınlandı.

Kuruluş Osman 36. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul projesinden sonra adından söz ettiren Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını ,Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz gibi başarılı isimlerin yönetmenliğini yaptığı Kuruluş Osman 36. Bölümüyle 2 aralık 2020 Çarşamba akşamı saat:20:00 da unutulmayacak, çok güzel bir bölümle daha izleyenlerinin gönlünü fethedecek.

  



Son Güncelleme: 27.11.2020 15:48
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Anahtar Kelimeler:
DiziKuruluş OsmanBÖLÜM
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