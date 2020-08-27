Kuruluş Osman 27. Bölüm! Sezon Finali Özeti ve Yeni Sezon Detayları

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde ekranlara gelen Kuruluş Osman adlı dizi 27. Bölümü ile sezon finali yaptı. Başrolünde Burak Özçivit’in bulunduğu fenomen dizinin yeni sezonu merak edilirken henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, yeni sezonda da Atv ekranlarında devam etmesi bekleniyor. Dizi Eylül ayında yeni yayın sezonu ile birlikte kaldığı yerden devam edecek.

Kuruluş Osman 27. Bölüm

Sofia’yı almayı hedefleyen Osman, obasına yapılan saldırı sonucu o saldırıyı püskürtmeye odaklanır. Saldırıdan galip çıkan Osman gözünü Sofia ve Kulucuhisar Kalesi’ne diker. Kara Şövalyeleri alt ederek yeni bir zafere hazırlanan Osman, bu konuda hazırlıklarını sürdürür.

Kuruluş Osman 26. Bölüm

Kuruluş Osman konusu

Kayı obasını başarıyla savunan Osman, Bizans ve Moğollar’ın planlarını suya düşürür. Birçok dostunun yaralandığı savunmadan galip çıkan Osman, Kulucahisar Kalesi’ni alarak intikam almak ister.

Dizi 400 çadır ile kurulan bir obanın, savaşlar ve gelişmeler ile imparatorluğa dönüşen obanın başından geçenleri konu edinmektedir.

Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Riva bölgesinde çekimleri yapılan dizide bulunan bir çok sahne burada kurulan özel platoda çekilmektedir.

Kuruluş Osman dizi oyuncuları ve karakterleri