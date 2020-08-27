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Kuruluş Osman 27. Bölüm! Sezon Finali Özeti ve Yeni Sezon Detayları

Kuruluş Osman son bölümü ile sezon finali yaptı. Dizinin sezon finalinde yaşananlar belli olurken, yeni sezona dair bir çok ipucu da açıklandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:55
Kuruluş Osman 27. Bölüm! Sezon Finali Özeti ve Yeni Sezon Detayları
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Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde ekranlara gelen Kuruluş Osman adlı dizi 27. Bölümü ile sezon finali yaptı. Başrolünde Burak Özçivit’in bulunduğu fenomen dizinin yeni sezonu merak edilirken henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, yeni sezonda da Atv ekranlarında devam etmesi bekleniyor. Dizi Eylül ayında yeni yayın sezonu ile birlikte kaldığı yerden devam edecek.

Kuruluş Osman 27. Bölüm

Sofia’yı almayı hedefleyen Osman, obasına yapılan saldırı sonucu o saldırıyı püskürtmeye odaklanır. Saldırıdan galip çıkan Osman gözünü Sofia ve Kulucuhisar Kalesi’ne diker. Kara Şövalyeleri alt ederek yeni bir zafere hazırlanan Osman, bu konuda hazırlıklarını sürdürür.

Kuruluş Osman 26. Bölüm


Kayı obasını başarıyla savunan Osman, Bizans ve Moğollar’ın planlarını suya düşürür. Birçok dostunun yaralandığı savunmadan galip çıkan Osman, Kulucahisar Kalesi’ni alarak intikam almak ister.

Kuruluş Osman konusu

Dizi 400 çadır ile kurulan bir obanın, savaşlar ve gelişmeler ile imparatorluğa dönüşen obanın başından geçenleri konu edinmektedir.

Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Riva bölgesinde çekimleri yapılan dizide bulunan bir çok sahne burada kurulan özel platoda çekilmektedir.

Kuruluş Osman dizi oyuncuları ve karakterleri

  • Burak Özçivit - Osman
  • Nurettin Sönmez - Bamsı
  • Ragıp Savaş - Dündar
  • Saruhan Hünel - Alişar
  • Yurdaer Okur - Balgay
  • İsmail Hakkı Ürün - Samsa
  • Seda Yıldız - Şeyh Edebali
  • Ayşegül Günay - Demir
  • Zöhre Eren Vurdem - Konur Alp
  • Alma Terziç - Sofia
  • Emre Basalak - Gündüz
  • Özge Törer - Bala Hatun
  • Buse Arslan - Akdeniz Aygül
  • Aslıhan Karalar - Burçin

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:55
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