Kuruluş Osman 13 Ocak Çarşamba yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

42. Bölümüyle ekranlarda olacak Kuruluş Osman 13 Ocak günü yayınlanacak mı? 13 Ocak çarsamba günü Kuruluş Osman yeni bölümü olacak mı? İşte detaylar...

Kuruluş Osman 13 Ocak çarşamba yayınlanacak mı?

Burak Özçivit, Seçkin Özdemir, Erkan Avcı gibi ünlü isimlerin yer aldınin 42. bölüm için fragmanı yayınlanmadı. Kuruluş Osmanlı yeni bölüm yayınlanacak mı soruları sorulmaya başlandı.

Kuruluş Osman 13 Ocak çaşamba günü yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak çünkü o gün yayınlanacak olan maç nedeniyle dizi bir hafta sonra 20 ocak günü ekranşarda olacak. Kanallar maç anlaşmalarını getirisi olduğu için yapabiliyor. Bu da dizi yayın programlarındaki tarihlerin değişimine neden olabiliyor.

Kuruluş Osman totalde 13.80 izlenme oranı vve 28,66 izlenme payı ile en fazla izlenen dizi. Seyirciler Kuruluş Osman'ın yokluğunda Sadakatsiz dizisini tercih edecek gibi duruyor.