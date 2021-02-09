Kuruluş Osman 10 Şubat Çarşamba yeni bölüm var mı yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sevilen ve ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek. Diziyle ilgilenen seyirciler bunun nedenini merak etmektedirler. Kuruluş Osman dizisi bu hafta neden yayınlanmayacak?

ları sebebiyleekranlarında canlı yayınlanacak maçlardan dolayı bazı dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmeyecek. O diziler arasında Kuruluş Osman da yer alıyor. Bu hafta yayınlanmayacak olan dizi 17 Şubat’ta 45. bölümü ile yayına devam edecektir.

Ziraat Türkiye Kupası maçları sebebiyle ATV ekranlarında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman ve Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmayacaktır. 9, 10 ve 11 Şubat tarihlerine denk gelen dizilerin yeni bölümleri ekrana gelemeyecektir.