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Kuruluş Osman 10 Şubat Çarşamba yeni bölüm var mı yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarının Çarşamba günleri kaçırılmadan izlenen dizleri arasında yer alan Kuruluş Osman’ın bu hafta yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Peki dizi neden yayınlanmayacak? İşte detaylar…

09 Şubat 2021 Salı 03:42
Kuruluş Osman 10 Şubat Çarşamba yeni bölüm var mı yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Sevilen ve ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek. Diziyle ilgilenen seyirciler bunun nedenini merak etmektedirler. Kuruluş Osman dizisi bu hafta neden yayınlanmayacak?

Ziraat Türkiye Kupası maçları sebebiyle ATV ekranlarında canlı yayınlanacak maçlardan dolayı bazı dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmeyecek. O diziler arasında Kuruluş Osman da yer alıyor. Bu hafta yayınlanmayacak olan dizi 17 Şubat’ta 45. bölümü ile yayına devam edecektir. 

Ziraat Türkiye Kupası maçları sebebiyle ATV ekranlarında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman ve Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmayacaktır. 9, 10 ve 11 Şubat tarihlerine denk gelen dizilerin yeni bölümleri ekrana gelemeyecektir.



Son Güncelleme: 09.02.2021 03:42
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Anahtar Kelimeler:
ATVDiziMaçZiraat Türkiye Kupası
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