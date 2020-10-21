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Kuru Otlar Üstüne oyuncu kadrosunda kimler var? Filmin konusu nedir?

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni projesi olan Kuru Otlar Üstüne hayranları tarafından merak edilmekte. Yapımcılığını 4 farklı ülkenin önde gelen yapımcılarının üstlendiği projenin oyuncu kadrosunda kimlerin bulunduğuna, filmin konusunun ne olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

21 Ekim 2020 Çarşamba 13:10
Kuru Otlar Üstüne oyuncu kadrosunda kimler var? Filmin konusu nedir?
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Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi yabancı basında duyuruldu. Cineuropa raporuna göre, Kuru Otlar Üzerine filmin prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılacak. Kuru Otlar üzerine dört projenin ortak üretimi. Memento Films Production (Fransa), NBC Film (Türkiye), Komplizen (Almanya) ve ATMO (İsveç) gibi büyük yapımcıları içeren büyük bir proje yarattı. Bu nedenle, Fransızcada Les Herbes seches olarak bilinen kuru otlara adanmış Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapması bekleniyor.

Türkiye’den de Kültür Bakanlığından da destek alan film 2 milyon TL tutarında destek verilmiştir. Film 2022 yılında gösterime girmesi bekleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici gibi isimler yer alıyor. Nuri Bilge Ceylan’ın dikkat çeken projesi herkesin merakını uyandırdı.

Kuru Otlar Üstüme Konusu

Dünyaca ünlü Yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan’ın son olarak Ahlat Ağacı filmiyle seyircilerin karşısına çıktı. 2018’de izlediğimiz filmin ardından 2022 yılında vizyona olması beklenilen yeni projesi ve dünyada isim yapmış olan dört büyük yapımcı şirketin ortak yapımı olan Kuru Otlar Üstüne filminde Anadolu da bulunan ücra bir köyde göreve yeni başlayan Samet’in zorlu hayat şartları ile baş etmeye çalışmasını ve ardından tayinini başka bir yere istemesi ama istediği bu tayini elde edememesini anlatmaktadır. Samet artık elinden bir şey gelmeyeceğini düşünüp çaresizliğe ve umutsuzluğa kapıldığı sırada öğretmen Nuray ile tanışır ve olaylar gelişmeye başlar.

Kuru Otlar Üstüne Oyuncuları

Merve Dizdar


Son olarak Masum Apartmanı dizisinden Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 İzmir’de doğmuştur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu ve Kayseri Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden yüksek lisans derecesini aldı. Vatanım Sensin ve Mucize Doktor gibi dizilerde de rol alan güzel oyuncu Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.

Deniz Celiloğlu

1 Ocak 1986'da Bulgaristan'da doğdu. Bulgaristan'daki soykırımla bağlantılı olarak 3 yaşındayken ailesiyle beraber Türkiye'ye geldi. Tiyatro Bölümü mezunudur. Birçok tiyatro oyununda rol aldı. Gecenin Kraliçesi, Kanıt, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Marlon, Siyah Beyaz Aşk, Son Çıkış, Öğrenci İşleri, 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda rol alan Deniz Celiloğlu, 2010 yılında Müge Bayramoğlu ile evlendi ama evlilikleri 3 yıl sürdü. Deniz Celiloğlu 1.87 boy ve 82 kg’dır.

Musab Ekici

Babamın Kanatları filmi ile tanınan ve bu filmde gösterdiği başarıdan ötürü birçok ödül alan Musab Ekici, 3 Mart 1992'de Elazığ'da doğdu. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Musab, Acil Aşk Aranıyor, Adını Sen Koy, Olmaz Böyle Şey ve İsimsizler gibi diziler de rol aldı. Trt 1'de gösterime giren Dengi Dengine mini dizide Mehmet karakterine hayat verdi.

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 13:10
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Nuri Bilge CeylanKuru Otlar Üstüne
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