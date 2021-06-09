İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Kuru Otlar Üstüne ne zaman yayınlanacak? Kuru Otlar Üstüne fragmanı ve vizyon tarihi

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Kuru Otlar Üstüne ne zaman yayınlanacak? Kuru Otlar Üstüne fragmanı ve vizyon tarihi haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 09.06.2021 tarihli haberimizi okuyun.

09 Haziran 2021 Çarşamba 16:03
Kuru Otlar Üstüne ne zaman yayınlanacak? Kuru Otlar Üstüne fragmanı ve vizyon tarihi
Takip Et:

Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi yabancı basında duyuruldu. Cineuropa raporuna göre, Kuru Otlar Üzerine filmin prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılacak. Kuru Otlar üzerine dört projenin ortak üretimi. Memento Films Production (Fransa), NBC Film (Türkiye), Komplizen (Almanya) ve ATMO (İsveç) gibi büyük yapımcıları içeren büyük bir proje yarattı. Bu nedenle, Fransızcada Les Herbes seches olarak bilinen kuru otlara adanmış Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapması bekleniyor.

Türkiye’den de Kültür Bakanlığından da destek alan film 2 milyon TL tutarında destek verilmiştir. Film 2022 yılında gösterime girmesi bekleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici gibi isimler yer alıyor. Nuri Bilge Ceylan’ın dikkat çeken projesi herkesin merakını uyandırdı.

Kuru Otlar Üstüme Konusu

Dünyaca ünlü Yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan’ın son olarak Ahlat Ağacı filmiyle seyircilerin karşısına çıktı. 2018’de izlediğimiz filmin ardından 2022 yılında vizyona olması beklenilen yeni projesi ve dünyada isim yapmış olan dört büyük yapımcı şirketin ortak yapımı olan Kuru Otlar Üstüne filminde Anadolu da bulunan ücra bir köyde göreve yeni başlayan Samet’in zorlu hayat şartları ile baş etmeye çalışmasını ve ardından tayinini başka bir yere istemesi ama istediği bu tayini elde edememesini anlatmaktadır. Samet artık elinden bir şey gelmeyeceğini düşünüp çaresizliğe ve umutsuzluğa kapıldığı sırada öğretmen Nuray ile tanışır ve olaylar gelişmeye başlar.

Kuru Otlar Üstüne Oyuncuları

Merve Dizdar

Son olarak Masum Apartmanı dizisinden Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 İzmir’de doğmuştur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu ve Kayseri Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden yüksek lisans derecesini aldı. Vatanım Sensin ve Mucize Doktor gibi dizilerde de rol alan güzel oyuncu Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.

Deniz Celiloğlu

1 Ocak 1986'da Bulgaristan'da doğdu. Bulgaristan'daki soykırımla bağlantılı olarak 3 yaşındayken ailesiyle beraber Türkiye'ye geldi. Tiyatro Bölümü mezunudur. Birçok tiyatro oyununda rol aldı. Gecenin Kraliçesi, Kanıt, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Marlon, Siyah Beyaz Aşk, Son Çıkış, Öğrenci İşleri, 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda rol alan Deniz Celiloğlu, 2010 yılında Müge Bayramoğlu ile evlendi ama evlilikleri 3 yıl sürdü. Deniz Celiloğlu 1.87 boy ve 82 kg’dır.

Musab Ekici

Babamın Kanatları filmi ile tanınan ve bu filmde gösterdiği başarıdan ötürü birçok ödül alan Musab Ekici, 3 Mart 1992'de Elazığ'da doğdu. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Musab, Acil Aşk Aranıyor, Adını Sen Koy, Olmaz Böyle Şey ve İsimsizler gibi diziler de rol aldı. Trt 1'de gösterime giren Dengi Dengine mini dizide Mehmet karakterine hayat verdi.

 


Son Güncelleme: 09.06.2021 16:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuru Otlar ÜstüneNuri Bilge Ceylan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları
Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları
Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor?
Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor?
Ragnarok dizi konusu ve yorumları
Ragnarok dizi konusu ve yorumları
Çılgın Bediş dizisi nasıl bitti? Çılgın Bediş final sahnesi
Çılgın Bediş dizisi nasıl bitti? Çılgın Bediş final sahnesi
Kaliteli ve az bilinen yabancı diziler
Kaliteli ve az bilinen yabancı diziler
Son yılların en popüler yabancı dizi önerileri
Son yılların en popüler yabancı dizi önerileri

Popüler Haberler

Kuru Otlar Üstüne ne zaman yayınlanacak? Kuru Otlar Üstüne fragmanı ve vizyon tarihi
Survivor yarışmacısı Barış Özbek kimdir? Barış Özbek hakkında bilgiler
Seksenler dizisindeki Gamze karakteri kimdir? Ecmel İs nereli, yaşı kaç?
Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları
9 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
9 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
9 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı ATV kanalında bugün neler var?
9 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışında ne var?
Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 9 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışı
9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Instagram takipçilerin hepsini topluca silebilirmiyim? Instagram takipçileri silme işlemleri
Masum 442.bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kardeşlerim dizisinde Emel karakterini Aylin Akpınar canlandırıyor
WordPress sitede kurulması gereken eklentiler nelerdir? 2021 wordpress en iyi eklentileri
10000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TRT Spor 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı ve TV rehberi
Emanet dizisindeki Kiraz karakteri kimdir? Gülderen Güler nereli, yaşı kaç?
Bugün kimin maçı var? TV 9 Haziran 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Engelli raporunun yenilenme nedenleri nelerdir? 2021 Engelli raporu yenileme işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.