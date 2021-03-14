Kurtuluş Ayini film konusu ve oyuncuları

19 Eylül 2020’de vizyona giren ispanya, Arjantin ve Fransa ortak yapımı Kurtuluş Ayini ( Aklarre ) filmi 11 Mart 2021 tarihinde Netflix Türkiye’de yayınlanmaya başladı. Filmin yönetmen koltuğunda Pablo Agüero otururken senaryoyu Pablo Agüero ile beraber Katell Guillou yazdı.

Kurtuluş Ayini ( Akelarre ) filminin konusu ne?

1609 yılında Bask bölgesinde, erkeklerin denize açıldığı zamanda 17 yaşında olan Ana, köydeki diğer kızlar ile beraber gece ormanda yapılan bir partiye ilk defa katılırlar. Güneşin doğacağı sırada Ana ve 4 kız arkadaşı tutuklanır. Kralın görevlendirdiği Yargıç, kızları büyücülükle suçlayarak ayin yaptıklarını itiraf etmeleri için kızlara korkunç işkenceler yapar.

Kurtuluş Ayini ( Akelarre ) filminin oyuncuları

-Amaia Aberasturi – Ana

-Alex Brendemühl – Rostegui

-Daniel Fanego – Consejero

-Garazi Urkola – Katalin

-Yune Nogueiras – María

-Daniel Fanego, Lorea Ibarra, Jeanne Insausti

Kurtuluş Ayini ( Akelarre ) fragmanı