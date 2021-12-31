Kurtlarla Yaşam belgesel filminin konusu nedir?

7 yaşındayken soykırımdan kaçarak kurtlarla yaşadığını iddia eden bir kadının hikayesinin gerçek olup olmadığı belgeselde aktarılmaktadır. Kurtlarla Yaşam belgeselinin konusu nedir?

Kurtlarla Yaşam belgeseli

Misha Defonseca adını duymuş olmalısınız. Yaşlı kadın, 1997 yılında yayınlanan ve ününün tüm dünyaya, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılmasına yardımcı olan "Misha: Holokost Yıllarının Hatıraları" kitabında Holokost'tan nasıl kurtulduğunu yazdı. Önce sınır dışı edildiğini, ardından anne ve babasını bulmak için Belçika'dan Almanya'ya gittiğini, ardından kurtlarla arkadaşlık kurarak hayatta kaldığını söyledi. Misha'nın belgeseli 11 Ağustos'ta izleyicilere gösterildi. İçerikte Sam Hobkinson yönetmenlik yapıyor ve Misha'nın Holokost hikayesi üzerinden anlatılan romanı mercek altında alınır.

"Misha: Holokost Yıllarının Hatıraları" adlı romanı yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeterince ilgi görmeyen bu hikaye, Yahudi kültürüyle örtüşen bir ülkeye sunuluyor. Böylece büyük bir ivme yakalamış oldu. İçerikleri sorgulanmadı. Ancak araştırmacıların derinlemesine araştırmalarından dolayı hikayenin bir uyarlamaya dayandığı anlaşılmaktadır. Misha bu hikayenin doğru olmadığını söyledi. Ancak Netflix'in Life with Wolves belgeseli, bahsedilen aldatıcı standartlara pek odaklanmıyor. Geçmişte çok popüler olan ve büyük satışlar elde eden bir romana odaklanmaktadır. 7 yaşında olduğunu söylediği hikayeyi anlatmaya odaklandı, binlerce kilometre yol kat etti ve binlerce askerin yanından geçti. Kurtları görünce korktuğunu ancak kurtların onu koruduğunu ve amacına ulaştığını açıkladı. Ancak araştırmacı, çalışmasını göstermekten çekinmez.Misha isimli kadının bahsedilen yerde olmadığı ve birçok detayın uyuşmadığı ortaya çıkarılır. Belgeselin IMDb puanı ise 7,0’dır.