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Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncularından Gürkan Uygun Kurtlar Vadisi'ne geri dönecek mi?

Kurtlar Vadisi’nin efsane oyuncularından Gürkan Uygun Kurtlar Vadisi’ne geri dönecek mi? Dizi hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi bu. İşte detaylar…

17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:35
Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncularından Gürkan Uygun Kurtlar Vadisi'ne geri dönecek mi?
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Kurtlar Vadisi’nin ‘’Kaos’’ adı altında ekranlara geri dönmesi planlanıyordu. Fakat dizinin başlayıp başlamayacağı yılan hikayesine dönmüştü. Dizinin efsane karakterlerinden Memati’yi canlandıran Gürkan Uygun’un diziye geri dönüp dönmeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Gürkan Uygun Kurtlar Vadisi Kaos’ta yer alacak mı? Oyuncu konu ile ilgili açıklamalar yaptı.

Kurtlar Vadisi Kaos’un yayınlanacağı daha önce açıklanmıştı. Fakat dizinin tarihi ve oyuncuları hakkında yapımcılar tarafından şuana kadar net bir açıklama yapılmadı. Dizinin başrol oyuncularından Necati Şaşmaz’da bu durum ile ilgili yöneltilen sorulara net bir cevap vermedi. Gürkan Uygun ise kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Gürkan Uygun, diziye geri döneceği konusundaki iddialardan haberi olmadığını ve yapımcı şirket ile herhangi bir görüşme yapmadığını ifade etti.

Kurtlar Vadisi Kaos Neden Başlamadı?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin neden başlamadığı sorusu halen gizemini koruyor. Bazı iddialara göre Necati Şaşmaz’ın oğlunun zikir çektiği görüntülerinin ortaya çıkması yapımcıların kararını değiştirdi. Bir çok kanala giden yapımcıların red cevabı aldığı ifade ediliyor.

 


Son Güncelleme: 17.07.2021 14:35
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Anahtar Kelimeler:
Necati şaşmazGürkan UygunKurtlar Vadisi Kaos
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