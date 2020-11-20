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Kurtlar Vadisi Pusu ne zaman başlayacak? KVP için heyecanlandıran açıklama

Uzun zamanlar ekranlarda yer alan Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara dönme kararı aldı. Dizinin hayranları bu karar sonrasında mutlu olmuş olsa da sabırsızlıklarını gizleyememektedir. Dizinin ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosunda kimlerin bulunduğu merak edilmektedir.

20 Kasım 2020 Cuma 18:50
Kurtlar Vadisi Pusu ne zaman başlayacak? KVP için heyecanlandıran açıklama
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Bir zamanların efsane dizilerinden olan Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor. Dizinin vizyona gireceği tarih netlik kazanmış durumda. Gazeteci olan Tahir Sarıkaya’nın dizinin başrolü olan Necati Şaşmaz ile yapmış olduğu buluşma sonrasında tüm gerçekler ortaya döküldü. Yaptıkları konuşmaya göre Kurtlar Vadisi 2022 tarihinde hayranlarıyla buluşacak.


Dizinin yeni bölümleri olmadığı için pek çok kişi özet bölümlerini izlemekle yetiniyor. Bu yapım sadece dizi olarak kalmamış filmi de yayınlanmıştır. Sırası ile Irak, Gladio, Filistin ve Vatan filmleri vizyona girmişti. En son yayınlanan film ise Kurtlar Vadisi: Vatan olmuştur.

Başrolünde Necati Şaşmaz’ın bulunduğu dizide pek çok oyuncu bulunmaktadır. Hepsi de birbirinden deneyimli oyunculardan oluştuğundan dolayı tüm başarıyı Polat Alemdar topladı dersek haksızlık etmiş oluruz. Oktay Kaynarca, Zafer Ergin gibi isimler dizide unutulmayacak karakterler hayat vermiş özellikler Çakır’ı canlandıran Oktay Kaynarca efsaneler arasında yerini almıştır. Bu denli sevilen dizinin ilerleyen zamanlarda tekrar yayınlanacağı haberi hayranlarını mutlu etmiş durumda.

Kurtlar Vadisi Oyuncuları

Oyuncu kadrosu hakkında Necati Şaşmaz’dan bir açıklama gelmedi. Fakat 2022 senesine yaklaştıkça fragman ve reklamlar aracılığıyla kimlerin rol alacağını öğreneceğiz. Dizide sevilen karakterlerden olan Memati ve Çakır olmamaktadır. Dizide yer alan bu karakterler daha önceki bölümlerde hayatlarını kaybetmişlerdi. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu hakkında henüz bir açıklama gelmemiştir.



Son Güncelleme: 20.11.2020 18:50
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Anahtar Kelimeler:
Kurtlar VadisiDiziPolat AlemdarÇakırOktay KaynarcaNecati şaşmazMematiGüllüAbdulhey
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