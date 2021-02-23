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Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Kurtlar Vadisi Kaos yakın zamanda televizyonda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin belli olan oyuncularının arasında final yapan Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.

23 Şubat 2021 Salı 00:48
Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’in final yapmasının ardından uzun yıllar televizyonun en sevilen dizilerinden birisi olan Kurtlar Vadisi’nin yeni dizisinde oynayacağı öğrenildi.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi Kaos ismi ile yayınlanacak olan dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı merak konusuyken dizi ekibinden ya da Kenan İmirzalıoğlu’ndan konuyla alakalı bir açıklama henüz yapılmadı.

Pana Film tarafından yapımcılığının üstlendiği Kurtlar Vadisi dizisinin yeni dizisi hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmazken sevilen dizinin sevilen bir oyuncu ile buluşması ile ortaya reytingleri yüksek bir dizinin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Kurtlar Vadisi Kaos’a ilişkin detaylar ilerleyen günlerde belli olacaktır.



Son Güncelleme: 23.02.2021 00:48
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Anahtar Kelimeler:
KurtlarVadisiKaos
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