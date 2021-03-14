Kurtlar Vadisi Kaos'da Kenan İmirzalı mı oynayacak?

Kurtlar Vadisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

Kurtlar Vadisi Kaos, seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin, ilerleyen aylarda cast çalışmalarının sonlandırılması bekleniyor. Ana karakter Polat Alemdar’a hayat veren Necati Şaşmaz’ın, dizi için bir kanal ile anlaşma yaptığı iddia ediliyor.

Şaşmaz’ın Show TV ile anlaştığı iddiaları kanal tarafından reddedilmişti. Şimdi ise dizinin kanalının Star TV olacağı konuşuluyor.

İmirzalıoğlu mu geliyor?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ara vermesinin ardından Kenan İmirzalıoğlu’nun dizide yer alacağı haberleri basında yer aldı. Başarılı oyuncu, böyle bir teklif almadığını ancak teklif gelirse değerlendirmeye alacağını ifade etti.

Dizinin konusu

Şaşmaz, yeni dizi ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız.

Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikâyemizde anlatmaya çalışacağız."

Şaşmaz, yakın coğrafyada, civarda bulunan ülkelerde, neler yapacağımızı ve nasıl duracağımızı konu aldığını belirtti. Global hikayelere yer verileceği haberini verdi.