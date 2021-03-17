Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? KV Kaos ne zaman başlıyor?

Televizyon tarihinin uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi başrollerinde Necati Şaşmaz ile uzun yıllar televizyonda kendini göstermeye devam etti. Yayınlandığı her gün reyting rekorları kıran dizi 2021 yılında Kurtlar Vadisi Kaos adı ile karşımıza tekrardan çıkacak.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucu Kenan İmirzalıoğlu yarışmadan ayrılmasının ardından Kurtlar Vadisi Kaos’ta yer mi alacak soruları kafaları karıştırırken başarılı oyuncu ve sunucu konuya açıklık getirdi. Kendisine şu ana kadar herhangi bir teklifin gelmediğini belirten İmirzalıoğlu, oyunculuğu bırakmadığını ve Kaos’tan teklif gelirse seve seve oynayacağını söyledi. Kaos’ta yine her zaman ki gibi Necati Şaşmaz başrol oyuncuları arasında yer alacak.

Dizinin başlaması hakkında Necati Şaşmaz dizinin yeni bir proje ile geleceğini ve bu proje üzerinde çalışacağını söyledi. Dizi hakkında yorum yapan usta oyuncu efsane dizi severlerini heyecanlandırdı. Yeni sezonun en geç 2021 Ekim aylarına doğru ATV ekranlarında yer alacağı iddia ediliyor.