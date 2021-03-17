İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? KV Kaos ne zaman başlıyor?

Efsane Türk dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi Kaos ile ekranlara geri dönüyor. Kaos adı verilen dizi oyuncu kadrosunda kimler var? KV Kaos ne zaman başlıyor?

17 Mart 2021 Çarşamba 14:48
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? KV Kaos ne zaman başlıyor?
Takip Et:

Televizyon tarihinin uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi başrollerinde Necati Şaşmaz ile uzun yıllar televizyonda kendini göstermeye devam etti. Yayınlandığı her gün reyting rekorları kıran dizi 2021 yılında Kurtlar Vadisi Kaos adı ile karşımıza tekrardan çıkacak.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucu Kenan İmirzalıoğlu yarışmadan ayrılmasının ardından Kurtlar Vadisi Kaos’ta yer mi alacak soruları kafaları karıştırırken başarılı oyuncu ve sunucu konuya açıklık getirdi. Kendisine şu ana kadar herhangi bir teklifin gelmediğini belirten İmirzalıoğlu, oyunculuğu bırakmadığını ve Kaos’tan teklif gelirse seve seve oynayacağını söyledi. Kaos’ta yine her zaman ki gibi Necati Şaşmaz başrol oyuncuları arasında yer alacak.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

Dizinin başlaması hakkında Necati Şaşmaz dizinin yeni bir proje ile geleceğini ve bu proje üzerinde çalışacağını söyledi. Dizi hakkında yorum yapan usta oyuncu efsane dizi severlerini heyecanlandırdı. Yeni sezonun en geç 2021 Ekim aylarına doğru ATV ekranlarında yer alacağı iddia ediliyor.

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 14:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kurtlar Vadisi KaosDiziNecati şaşmazKV Kaos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Beni Bırakma 573.Bölüm bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Beni Bırakma 573.Bölüm bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı
Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı

Popüler Haberler

Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? Kömbe yapılışı, tarifi ve malzemeleri
TV'de bugün hangi maç hangi kanalda? 17 Mart 2021 Çarşamba
Valorant oyun ve genel terimleri
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 kullanıcı yorumları
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edilir? Bilet alırken nelere dikkat etmeli?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
18 Mart Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi oluşturma
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W fiyatı ve özellikleri
Pqueen Mansur Yavaş Twitch yayını ne zaman?
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Fenerbahçe – Gençlerbirliği maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 1 - 2 GB youtube geniş özeti ve maçın golleri
Günlük burç yorumları; 14 Mart 2021 Pazar Astroloji ve yıldız falı yorumları
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu
Beni Bırakma 573.Bölüm bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Bim 23 Mart 2021 Salı indirim kataloğu
Mazot gübre desteği neden yatmadı, ne zaman ödenecek?
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu'nun hayatı!
18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili 2, 3, 4 kıtalık şiirler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.