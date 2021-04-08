İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlatacak? KVPK yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Gönüllere taht kurmuş efsane dizi olarak gösterilen Kurtlar Vadisi 2003 yılından itibaren yıllardır ismi ve oyuncu kadrosu değişse de konusu ve başrollerinde ki kişiler değişmeden ekranlarındaki yerini korudu. Osman sınav tarafından yaratılan bu ünlü dizi politik mafya ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisiydi. Uzun süre yayın hayatına ara veren dizi yeniden Kurtlar Kurtlar Vadisi Kaos ismi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Başrollerinde tekrar kimler yer alacak?

08 Nisan 2021 Perşembe 19:27
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlatacak? KVPK yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Takip Et:

Uzun soluklu mafya dizilerinden olan, her bölümünde reytinglerde üst sıralarda yer alan Kurtlar Vadisi yakın zamanda ekranlarda olmaya devam edecek. Necati Şaşmaz'ın da bu yeni serüveninde hala başrollerinde devam edeceği konuşulmakta. Bunun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster ‘den ayrılan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun da Kurtlar Vadisi Kaos dizisi içerisinde yer alır mı? sorularını getirdi.

Ardından Kenan İmirzalıoğlu' na bu soru sorulunca kendisine teklif gelmesi durumunda bu teklifi değerlendireceğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Oyunculuğu bırakmış değilim. Şu ana kadar da bana uyan bir tek senaryo bulunmamakta. Bir teklif gelmesi durumunda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde seve seve oynarım” diye konuştu

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

“Bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulunan Necati Şaşmaz kaos yönetimi odasına bir ideoloji bulunmakta bizde bu kaos yönetiminde nasıl kurtulacağım adında yeni bir proje üzerine çalışıyoruz.” diyerek televizyon gündeminin nabzını tuttu.

Konuşulan iddialara göre Kurtlar Vadisi dizisi en geç 20 2020 Ekim ayında ATV ekranında olacağı söz edilmektedir.



Son Güncelleme: 08.04.2021 19:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KurtlarvadisiMematiSüleymançakırKurtlarvadisikaosNecatişaşmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu!
Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu!
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman Umurbey kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Umurbey kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Zülfikar Derviş kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Zülfikar Derviş kimdir, gerçek tarihte var mı?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?
Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?

Popüler Haberler

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlatacak? KVPK yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Sol Yanım konusu ve oyuncuları
FOX TV Savaşçı ne zaman başlıyor?
Sol Yanım dizisi Biricik kimdir? Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Tövbeler Olsun dizisindeki Makbuş karakteri Kimdir? Ayça Işıldar dizideki rolü ve hayatı
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizi çekim seti hangi ilde?
Alev Alev dizisi Rüya karakteri kimdir? Dilan Çiçek Deniz'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Haminne karakteri Kimdir? Serpil Tamur dizideki rolü ve hayatı
Sol Yanım dizisi Selim karakterini kim canlandırıyor? Tolga Mendi kimdir?
Sol Yanım dizisi Haydar karakteri kimdir? Haydar Köyel'in hayatı ve yer aldığı diziler
Günlük burç yorumları; 30 Mart 2021 Salı burç yorumları
Fındık fiyatları 23 Mart 2021 Salı Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Gönül Dağı dizisi Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Alev Alev dizisinde Korkut karakterini Yiğit Sertdemir canlandırıyor
Downburst nedir, nasıl gerçekleşir? Downburst hava olayı hakkında bilgiler
Denizlispor Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı nedir? Emre Dinler nereli, yaşı kaç?
Rüyada araba alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada araba alma görmenin anlamları ve yorumları
Kalk Gidelim dizisi final mi yapacak?
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.