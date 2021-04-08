Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlatacak? KVPK yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Uzun soluklu mafya dizilerinden olan, her bölümünde reytinglerde üst sıralarda yer alan Kurtlar Vadisi yakın zamanda ekranlarda olmaya devam edecek. Necati Şaşmaz'ın da bu yeni serüveninde hala başrollerinde devam edeceği konuşulmakta. Bunun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster ‘den ayrılan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun da Kurtlar Vadisi Kaos dizisi içerisinde yer alır mı? sorularını getirdi.

Ardından Kenan İmirzalıoğlu' na bu soru sorulunca kendisine teklif gelmesi durumunda bu teklifi değerlendireceğini belirtti ve şöyle devam etti:

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

“Oyunculuğu bırakmış değilim. Şu ana kadar da bana uyan bir tek senaryo bulunmamakta. Bir teklif gelmesi durumunda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde seve seve oynarım” diye konuştu

“Bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulunan Necati Şaşmaz kaos yönetimi odasına bir ideoloji bulunmakta bizde bu kaos yönetiminde nasıl kurtulacağım adında yeni bir proje üzerine çalışıyoruz.” diyerek televizyon gündeminin nabzını tuttu.

Konuşulan iddialara göre Kurtlar Vadisi dizisi en geç 20 2020 Ekim ayında ATV ekranında olacağı söz edilmektedir.