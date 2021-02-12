İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KVP KAOS oyuncuları kimler olacak?

Dönemine damga vuran dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekileceği ve ekranlara döneceği konuşulmakta. Necati Şaşmaz'ın yaptığı açıklamalar üzerine dizinin büyük takipçisi olanlar bu konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Tüm detaylar haberimizde..

12 Şubat 2021 Cuma 01:06
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KVP KAOS oyuncuları kimler olacak?
Takip Et:

Kurtlar Vadisi dönemine damga vuran dizilerden olmuştu. Hala tekrar bölümleri oldukça fazla izlenen Kurtlar Vadisi’nin yeni yapımının ne zaman olacağı merak konusu olmakta. Kurtlar Vadisi Kaos’un ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. 

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Necati Şaşmaz’ın yaptığı açıklamalar sonucunda, Kurtlar Vadisi’nin dönüş tarihi merak konusu oldu. Fakat dizinin ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosu henüz belli değil. Dizinin yapımcısından gelecek açıklamalar beklenmekte. 

KONUSU NE OLACAK?

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada ‘ Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz,nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız’ ifadelerini kullanmıştı. 



Son Güncelleme: 12.02.2021 01:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kurtlar Vadisi KaosNecati şaşmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!
Müge Anlı'da yine gergin anlar
Müge Anlı'da yine gergin anlar

Popüler Haberler

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KVP KAOS oyuncuları kimler olacak?
Grip aşısı ne zaman, hangi aylarda yapılmalı? 2021 Grip aşısı bedava mı?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri
Among Us görünmez isim nasıl yapılır?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları
12 Şubat TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 12 Şubat 2021 at yarışı programı
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
internetten online emlak vergisi ödeme işlemleri 2021
Bir Başkadır Meryem kimdir? Öykü Karayel hakkında bilgiler
Adliye dosyaları neden pembe renklidir? Yarım kapak dosya nedir?
Survivor ödül oyunu Mert ve Barış kavgası!
İŞKUR sosyal çalışma programı ile üniversite öğrencilerine tatilde iş fırsatı! Uygulama ne zaman hayata geçecek? işe alımlar ne zaman başlar?
En uygun konut kredisi faiz oranı uygulayan banka hangisi? Konut kredisi faizleri uçuyor!
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Şubat 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 12 Şubat 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 12 Şubat 2021 Cuma
Gain Ex Aşkım dizisi ne zaman başlıyor?
Show TV canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
12 Şubat 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.