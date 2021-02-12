Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KVP KAOS oyuncuları kimler olacak?

Kurtlar Vadisi dönemine damga vuran dizilerden olmuştu. Hala tekrar bölümleri oldukça fazla izlenen Kurtlar Vadisi’nin yeni yapımının ne zaman olacağı merak konusu olmakta. Kurtlar Vadisi Kaos’un ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı.

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Necati Şaşmaz’ın yaptığı açıklamalar sonucunda, Kurtlar Vadisi’nin dönüş tarihi merak konusu oldu. Fakat dizinin ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosu henüz belli değil. Dizinin yapımcısından gelecek açıklamalar beklenmekte.

KONUSU NE OLACAK?

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada ‘ Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz,nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız’ ifadelerini kullanmıştı.