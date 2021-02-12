Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KVP KAOS oyuncuları kimler olacak?

Kurtlar Vadisi dönemine damga vuran dizilerden olmuştu. Hala tekrar bölümleri oldukça fazla izlenen Kurtlar Vadisi’nin yeni yapımının ne zaman olacağı merak konusu olmakta. Kurtlar Vadisi Kaos’un ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı.
KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KONUSU NE OLACAK?
Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada ‘ Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz,nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız’ ifadelerini kullanmıştı.
Son Güncelleme: 12.02.2021 01:06