Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KV yeni sezon hangi kanalda olacak, yayınlanacağı kanal belli oldu mu?

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın sunuculuğunu bırakan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun da olumlu olarak yaklaştığı Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde Necati Şaşmaz ile birlikte başrol oynayacağı gündemi salladı. Kendisini teklif gideceği taktirde bu teklifi değerlendirmeye alacağını söyleyen İmirzalıoğlu, “Oyunculuğu bırakmış değilim. Şuana dek de bana ulaşan bir teklif bulunmamakta. Bir teklif gelirse Kurtlar Vadisi Kaos’ta severek oynarım.” Dedi.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili birtakım açıklamalar yaptı, “Kaos yönetimi adı altında bir ideoloji bulunuyor. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulacağımız adına yeni bir proje üstünde çalışmaktayız.” Dedi. Kurtlar Vadisi Kaos isimli dizinin en geç 2021 yılının Ekim ayında ATV’de yayınlanacağı iddia ediliyor.