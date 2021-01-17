İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Kurtlar Vadisi Kaos konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Kurtlar Vadisi Kaos konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Kurtlar Vadisi Kaos konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 17 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 20:20
Kurtlar Vadisi Kaos konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Takip Et:

Çekimleri şubat ayında başlayacak olan Kurtlar Vadisi Kaos mart ayında Show TV’de sevenleriyle buluşacak. Pana Filmin yapımcılığını üstlendiği Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başında Necati Şaşmaz’ın olduğu yeni bir senaryo ekibi kuruldu. Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu, Erdem Ergüney, Erhan Ufuk ve Ali Buhara Mete’nin de içinde bulunduğu oyuncu kadrosuyla perşembe akşamları ekranlara gelecek.

Kurtlar Vadisi Kaos Dizisi Oyuncuları Kimdir?

Necati Şaşmaz

Elâzığ 15 Aralık 1971 doğumlu olan Necati şaşmaz aslen Zaza kökenlidir. Türkiye’de turizmcilik eğitimi aldıktan sonra Amerika’ya gidip uzun süre orda yaşayan Şaşmaz sonrasında Osman Sınav ile tanışıp Kurtlar Vadisi dizi serisinde yer almıştır. Nöbet dizisinin senaristi ve yapımcısı olan Necati Şaşmaz mart ayında ekranlara gelecek Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde tekrardan Polat Alemdar rolünü oynayacaktır. Nagehan Kaşıkçı ile evlenip 2020 yılında boşanan Necati Şaşmaz iki çocuk babasıdır.

Cahit Kayaoğlu

Elâzığ 11 Ekim 1974 doğumlu olan Cahit Kayaoğlu ilk başta polis memuru iken sonrasında Necati Şaşmaz'ın teklifi ile polis memurluğunu bırakıp oyuncu olmuştur. İlk kez oyuncu olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yer alan Kayaoğlu 2017 yılında da Direniş Karatay dizinde rol almıştır. Kurtlar Vadisi dizisinde senarist olarak da görev yapmaktadır. 

Erdem Ergüney 

Denizli 1970 doğumlu olan Erdem Ergüney, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hikmet olarak tanınan Ergüney son yıllarda Payitaht Abdulhamit dizinde Holo Paşa rolünde oynamıştır. Erdem Ergüneyin kendi ismi ile açtığı bir menajerlik şirketi vardır. 

Erhan Ufuk 

Elâzığ 5 Mayısıs 1978 doğumlu olan Erhan Ufuk birçok seyirci tarafından Güllü Erhan olarak tanınmaktadır. Kurtlar Vadisi dizinden başka bir dizide yer almayan Erhan Ufuk, şimdide Kurtlar Vadisi Kaos diziyle ekran karşısına çıkacaktır. 

Ali Buhara Mete 

İstanbul 20 Şubat 1983 doğumlu olan Ali Buhara Mete İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Akif karakteri ile tanınan Ali Buhara Mete son Olarak Payitaht Abdulhamit dizisinde rol almıştır. Ali Buhara Mete 2021 yılı mart ayında ekranlara gelecek Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde de yer alacaktır. 



Son Güncelleme: 17.01.2021 20:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OyuncularıKurtlar Vadisi Kaos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak
Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak

Popüler Haberler

Kurtlar Vadisi Kaos konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Emanet dizisinin Begüm'ü Gözde Gürkan'ın hayat hikayesi!
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar'ın hayatı!
Kefaret dizi oyuncusu Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz hakkında bilgiler
Rüyada boğulmak ne anlama gelir? Rüyada boğulmak görmenin anlamı
Kefaret dizisinde Zeynep karakterine Lavinya Ünlüer hayat veriyor
Askerde yemeklere şap atılıyor mu? Şap nedir, ne işe yarar?
Arıza Seda kimdir? Eda Şölenci gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kefaret Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir?
Arıza yeni gelen ve ayrılan dizi oyuncuları
Aslıhan Karalar kimdir? Burak Özçivit'in yeni partneri hakkında bilgiler
Rüyada lahana görmek ne demektir? Rüyada lahana görmenin anlamı ve tabiri
24 Kasım 2020 Öğretmenler günü için kampanyalar
Yonca Evcimik Ayıp Şeyler şarkı sözleri
Odeabank 10.000 TL acil ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Odeabank ihtiyaç kredisi başvurusu için şartlar
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Kefaret Nil diziden neden ayrılıyor, neden yok? Ege Kökenli diziye veda ediyor
Arıza dizisi Seda karakteri kimdir? Eda Dunisa Şölenci'nin hayatı ve yer aldığı diziler
Arıza dizisi Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışma programı başvuru formu şartları
Sağlık Bakanı Koca 17 Ocak 2021 Pazar corona virüsü verilerini paylaştı! 17 Ocak 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.