Kurtlar Vadisi Kaos konusu ne olacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda, ne zaman başlıyor?

Televizyon tarihinden adından sıkça söz ettiren Kurtlar Vadisi 4 yıl sonra tekrar ekranlarda yerini alacak. Başrol oyuncusu olan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi Kaos’da da başrolü oynayacak. Ekranlara geleceği duyurulduğu günden beri gündem olan konu haline geldi. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin konusu ne olacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak sorularınızın cevapları yazımızda yer almaktadır.

Kurtlar Vadisi dizisinin eski ve sevilen oyuncularından olan Erhan Ufak dizi ile ilgili katılmış olduğu bir programda “Kurtlar Vadisi bir gün başlayacak. Biz tam bir final yapmadık, yapımcıların nasıl bir son olacağına karar vermediler. İnsanları herhangi bir umutsuzluğa götürmek istemem ama eninde sonunda başlayacak.” Sözleriyle bu şekilde açıklama yaptı.

Kurtlar Vadisi Kaos dizi konusu nedir?

Dizinin başrol oyuncusu olan Necati Şaşmaz, dizi ile merak edilen konulara açıklık getirdi. Dizinin nerede çekileceği, dizinin hangi konular üzerinden ilerleyeceğine dair açıklamalarda bulundu.

“Kaos yönetimi adı altında bir ideoloji var. İdeoloji içerisinde yer alan ana fikir ise dünyayı kaos ile yönetmek ve kaosa yöneltmek. Kurtlar Vadisi Kaos içerisinde bizler de bu kaos yönetiminden nasıl kaçabiliriz, nasıl çıkabiliriz derdini anlatmaya çalıştık.” Sözleri ile diziyle ilgili açıklama yapan Necati Şaşmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde yer alan savaşlar ve siyaset içerisinde bizler hangi noktada ve konumda olacağız gibi konuları anlattık. Dizi içerisinde birçok sürprizler de yer alacak. Global anlamda bakıldığında ise çekimlerin yapılacağı ve gidilecek yerle ile de müjde verebilirim. Myanmar’dan Afganistan’a, Makedonya’ya hatta Amerika’ya kadar uzanan bir hikâye olacak.’’

Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları kimlerden oluşuyor?

Yeni yıl ile birlikte gelen gelişmelerden olan Kurtlar Vadisi Kaos ekranlara dönmesi ile izleyicilerini büyük bir heyecan sarmış durumda. Dizinin konusu, oyuncuları ve dizinin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. Bu bekleyişin ardı sıra sosyal medya da yayınlanan Kurtlar Vadisi Kaos tanıtım fragmanı ile birlikte bu merak daha da arttı. Bu sezonda Kurtlar Vadisinde hangi oyuncular yer alacak sorusuna cevap vermeye çalışacağız.

Eski kadro ile özdeşleşeceği düşünülen dizi kadrosunda birçok tanıdık yüz göreceksiniz tekrardan. Yayınlandığı zamanlarda adından çok söz ettiren karakterlerden olan Abdülhey, Memati, Güllü Erhan karakterlerinin dizide tekrar rol alacağı düşünülmektedir.

Dizide sürpriz isimlerin olacağı da tahmin edilmektedir. Yayınlanmış olduğu yıllarda Çakır ismiyle dizide rol alan Oktay Kaynarca’nın da dizide oynaması tahmin ediliyor. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin netleşen oyuncu kadrosu ise aşağıdaki gibidir:

Necati Şaşmaz

Cahit Kayaoğlu

Erhan Ufak

Gaye Gürsel

Hakan Boyav

Serpil Temur

Doğa Sakarya

Hatice Şendil

Osman Wöber

Halil İbrahim Kalaycıoğlu

Ali Buhara Mete

Esra Şengünalp

Ayşe Çiğdem Batur

Emin Olcay

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman ve nerede başlıyor?

Gündemden adını düşürmeyen Kurtlar Vadisi tekrardan severleriyle buluşmak için hazırlanıyor. 2021 yılında Kurtlar Vadisi Kaos ekranlara gelecek haberleri ile izleyicileri merakla dizinin başlamasını bekliyor. Dizinin yayına başlayacağı kesin bir tarih henüz verilmedi. Şubat ayında başlanması tahmin edilen dizi ilgiyle izleneceği sinyallerini şimdiden almış oldu.

Kurtla Vadisi oyuncu kadrosu ve işlediği konu ile bir bir izleyicilerinin akıllarında yer etmişti. Şimdi ise Kurtlar Vadisi Kaos ile aynı ilgiyi alacağı düşünülmektedir. Show TV’de ekranlara gelecek olan Kurtlar Vadisi Kaos’un heyecanlı bekleyişi Şubat ayında son bulacağı tahminler arasında.

