İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?

Birçok kişinin merak ettiği 27 Mayıs 2021 Perşembe günü gündeme gelen Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 27-05-2021 tarihli haberimizde Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 21:59
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Takip Et:

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında açıklama yapan Necati Şaşmaz, şimdilik Kurtlar Vadisi Kaos isimli dizi için herhangi bir kanal ile anlaşmanın yapılmadığını, dizinin bütçesinin büyük olmasından dolayı yapımcı bulma konusunda zorluk çektiklerini söyledi. Ola ki Kurtlar Vadisi Kaos isimli dizi çekilirse dizide birbirinden farklı isimlerin bulunacağını da ekledi.

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncuları arasında maalesef Görkem Sevindik, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban isimleri yer almıyor.

Kurtlar Vadisi Kaos isimli dizi hangi kanalda yayınlanacak daha net değil. Fakat, Pana Film dizisinin Netflix platformunda yayınlanacağına dair çıkan haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi Kaos Dizisi Oyuncuları Kimdir?

Necati Şaşmaz

Elâzığ 15 Aralık 1971 doğumlu olan Necati şaşmaz aslen Zaza kökenlidir. Türkiye’de turizmcilik eğitimi aldıktan sonra Amerika’ya gidip uzun süre orda yaşayan Şaşmaz sonrasında Osman Sınav ile tanışıp Kurtlar Vadisi dizi serisinde yer almıştır. Nöbet dizisinin senaristi ve yapımcısı olan Necati Şaşmaz mart ayında ekranlara gelecek Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde tekrardan Polat Alemdar rolünü oynayacaktır. Nagehan Kaşıkçı ile evlenip 2020 yılında boşanan Necati Şaşmaz iki çocuk babasıdır.

Cahit Kayaoğlu

Elâzığ 11 Ekim 1974 doğumlu olan Cahit Kayaoğlu ilk başta polis memuru iken sonrasında Necati Şaşmaz'ın teklifi ile polis memurluğunu bırakıp oyuncu olmuştur. İlk kez oyuncu olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yer alan Kayaoğlu 2017 yılında da Direniş Karatay dizinde rol almıştır. Kurtlar Vadisi dizisinde senarist olarak da görev yapmaktadır. 

Erdem Ergüney 

Denizli 1970 doğumlu olan Erdem Ergüney, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hikmet olarak tanınan Ergüney son yıllarda Payitaht Abdulhamit dizinde Holo Paşa rolünde oynamıştır. Erdem Ergüneyin kendi ismi ile açtığı bir menajerlik şirketi vardır. 

Erhan Ufuk 

Elâzığ 5 Mayıs 1978 doğumlu olan Erhan Ufuk birçok seyirci tarafından Güllü Erhan olarak tanınmaktadır. Kurtlar Vadisi dizinden başka bir dizide yer almayan Erhan Ufuk, şimdide Kurtlar Vadisi Kaos diziyle ekran karşısına çıkacaktır. 

Ali Buhara Mete 

İstanbul 20 Şubat 1983 doğumlu olan Ali Buhara Mete İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Akif karakteri ile tanınan Ali Buhara Mete son Olarak Payitaht Abdulhamit dizisinde rol almıştır. Ali Buhara Mete 2021 yılı mart ayında ekranlara gelecek Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde de yer alacaktır. 

Dizide yer alması beklenen diğer isimler şunlardır:

Ertuğrul Şakar

Erdem Ergüney

Tarkan Tüzmen

Kerem Fırtına

Çiğdem Batur

Musa Uzunlar

Cahit Kayaoğlu

Hande Kazanova

İpek Tenolçay

Begüm Kütük

Gökçe Akyıldız

 


Son Güncelleme: 27.05.2021 21:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OyuncularıKurtlar Vadisi Kaos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi
Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?
Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?
Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Serra karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Özge Yağız kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TRT1 Kıbrıs Ada Kışı oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Show TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Star TV Sol Yanım dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları
Rüyada boğulmak ne anlama gelir? Rüyada boğulmak anlamı
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2021 PTT emekli kredi kampanyası
Alev Alev dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Sihirli Annem Çilek karakterini kim canlandırıyor? Belinay Süvari kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisinin Cüneyt'i Barış Bağcı'nın hayat hikayesi!
Beni Bırakma 613.bölüm bölüm izle 26 Mayıs 2021 Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Çalışan annelere devlet tarafından verilen haklar nelerdir? 2021
25 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Sol Yanım dizisi Barbar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Emre Dinler kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz nerelidir?
Bugün hangi maçlar var? 27 Mayıs 2021 Perşembe Hangi maç hangi kanalda?
Mucize Doktor dizisinde Ezo karakterine Sera Kutlubey hayat veriyor
Sol Yanım oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Alev Alev dizisi Bülent (Cem Sürgit) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.