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Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Sıcak gündemde yer tutan Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 28 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 21:55
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
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Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında açıklama yapan Necati Şaşmaz, şimdilik Kurtlar Vadisi Kaos isimli dizi için herhangi bir kanal ile anlaşmanın yapılmadığını, dizinin bütçesinin büyük olmasından dolayı yapımcı bulma konusunda zorluk çektiklerini söyledi. Ola ki Kurtlar Vadisi Kaos isimli dizi çekilirse dizide birbirinden farklı isimlerin bulunacağını da ekledi.

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncuları arasında maalesef Görkem Sevindik, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban isimleri yer almıyor.

Kurtlar Vadisi Kaos isimli dizi hangi kanalda yayınlanacak daha net değil. Fakat, Pana Film dizisinin Netflix platformunda yayınlanacağına dair çıkan haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi Kaos Dizisi Oyuncuları Kimdir?

Necati Şaşmaz

Elâzığ 15 Aralık 1971 doğumlu olan Necati şaşmaz aslen Zaza kökenlidir. Türkiye’de turizmcilik eğitimi aldıktan sonra Amerika’ya gidip uzun süre orda yaşayan Şaşmaz sonrasında Osman Sınav ile tanışıp Kurtlar Vadisi dizi serisinde yer almıştır. Nöbet dizisinin senaristi ve yapımcısı olan Necati Şaşmaz mart ayında ekranlara gelecek Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde tekrardan Polat Alemdar rolünü oynayacaktır. Nagehan Kaşıkçı ile evlenip 2020 yılında boşanan Necati Şaşmaz iki çocuk babasıdır.

Cahit Kayaoğlu

Elâzığ 11 Ekim 1974 doğumlu olan Cahit Kayaoğlu ilk başta polis memuru iken sonrasında Necati Şaşmaz'ın teklifi ile polis memurluğunu bırakıp oyuncu olmuştur. İlk kez oyuncu olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yer alan Kayaoğlu 2017 yılında da Direniş Karatay dizinde rol almıştır. Kurtlar Vadisi dizisinde senarist olarak da görev yapmaktadır. 

Erdem Ergüney 

Denizli 1970 doğumlu olan Erdem Ergüney, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hikmet olarak tanınan Ergüney son yıllarda Payitaht Abdulhamit dizinde Holo Paşa rolünde oynamıştır. Erdem Ergüneyin kendi ismi ile açtığı bir menajerlik şirketi vardır. 

Erhan Ufuk 

Elâzığ 5 Mayısıs 1978 doğumlu olan Erhan Ufuk birçok seyirci tarafından Güllü Erhan olarak tanınmaktadır. Kurtlar Vadisi dizinden başka bir dizide yer almayan Erhan Ufuk, şimdide Kurtlar Vadisi Kaos diziyle ekran karşısına çıkacaktır. 

Ali Buhara Mete 

İstanbul 20 Şubat 1983 doğumlu olan Ali Buhara Mete İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Akif karakteri ile tanınan Ali Buhara Mete son Olarak Payitaht Abdulhamit dizisinde rol almıştır. Ali Buhara Mete 2021 yılı mart ayında ekranlara gelecek Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde de yer alacaktır. 

Dizide yer alması beklenen diğer isimler şunlardır:

Ertuğrul Şakar

Erdem Ergüney

Tarkan Tüzmen

Kerem Fırtına

Çiğdem Batur

Musa Uzunlar

Cahit Kayaoğlu

Hande Kazanova

İpek Tenolçay

Begüm Kütük

Gökçe Akyıldız

 



Son Güncelleme: 28.03.2021 21:55
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Anahtar Kelimeler:
OyuncularıKurtlar Vadisi Kaos
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