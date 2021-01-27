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Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kurtlar Vadisi Kaos karakterleri ve oyuncuların kariyerleri

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kurtlar Vadisi Kaos karakterleri ve oyuncuların kariyerleri hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 27 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimize göz aratak Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kurtlar Vadisi Kaos karakterleri ve oyuncuların kariyerleri hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 20:21
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kurtlar Vadisi Kaos karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
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Çekimleri şubat ayında başlayacak olan Kurtlar Vadisi Kaos mart ayında Show TV’de sevenleriyle buluşacak. Pana Filmin yapımcılığını üstlendiği Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başında Necati Şaşmaz’ın olduğu yeni bir senaryo ekibi kuruldu. Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu, Erdem Ergüney, Erhan Ufuk ve Ali Buhara Mete’nin de içinde bulunduğu oyuncu kadrosuyla perşembe akşamları ekranlara gelecek.

Kurtlar Vadisi Kaos Dizisi Oyuncuları Kimdir?

Necati Şaşmaz

Elâzığ 15 Aralık 1971 doğumlu olan Necati şaşmaz aslen Zaza kökenlidir. Türkiye’de turizmcilik eğitimi aldıktan sonra Amerika’ya gidip uzun süre orda yaşayan Şaşmaz sonrasında Osman Sınav ile tanışıp Kurtlar Vadisi dizi serisinde yer almıştır. Nöbet dizisinin senaristi ve yapımcısı olan Necati Şaşmaz mart ayında ekranlara gelecek Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde tekrardan Polat Alemdar rolünü oynayacaktır. Nagehan Kaşıkçı ile evlenip 2020 yılında boşanan Necati Şaşmaz iki çocuk babasıdır.

Cahit Kayaoğlu

Elâzığ 11 Ekim 1974 doğumlu olan Cahit Kayaoğlu ilk başta polis memuru iken sonrasında Necati Şaşmaz'ın teklifi ile polis memurluğunu bırakıp oyuncu olmuştur. İlk kez oyuncu olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yer alan Kayaoğlu 2017 yılında da Direniş Karatay dizinde rol almıştır. Kurtlar Vadisi dizisinde senarist olarak da görev yapmaktadır. 

Erdem Ergüney 

Denizli 1970 doğumlu olan Erdem Ergüney, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hikmet olarak tanınan Ergüney son yıllarda Payitaht Abdulhamit dizinde Holo Paşa rolünde oynamıştır. Erdem Ergüneyin kendi ismi ile açtığı bir menajerlik şirketi vardır. 

Erhan Ufuk 

Elâzığ 5 Mayısıs 1978 doğumlu olan Erhan Ufuk birçok seyirci tarafından Güllü Erhan olarak tanınmaktadır. Kurtlar Vadisi dizinden başka bir dizide yer almayan Erhan Ufuk, şimdide Kurtlar Vadisi Kaos diziyle ekran karşısına çıkacaktır. 

Ali Buhara Mete 

İstanbul 20 Şubat 1983 doğumlu olan Ali Buhara Mete İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Akif karakteri ile tanınan Ali Buhara Mete son Olarak Payitaht Abdulhamit dizisinde rol almıştır. Ali Buhara Mete 2021 yılı mart ayında ekranlara gelecek Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde de yer alacaktır. 



Son Güncelleme: 27.01.2021 20:21
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Anahtar Kelimeler:
OyuncularıKurtlar Vadisi Kaos
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