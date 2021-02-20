Kurtlar Vadisi Kaos dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? KV Kaos yeni oyuncu kadrosunda kimler var?

Yıllardır ekranlara adını kazıyan Kurtlar Vadisi dizisinin Kaos adlı yeni dizisinin çıkacağı haberini duyan izleyiciler Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor.

Kurtlar Vadisi Kaos hangi tarihte başlıyor?

Necati Şaşmaz ile ekranlara geri dönecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili meraklı araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Dizinin sevenleri ve hayranları dizinin ilk bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini ve ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Necati Şaşmaz tarafından yapılan açıklamalarda daha öncelerde "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." Şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

Necati Şaşmaz, Kaos durumlarında insanların ellerinden nelerin alındığını, nelere karşı savaşmaları gerektiğini, nelerden muzdarip olduklarını Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde insanlara anlatacaklarını söyledi. Açıklamalarına devam ederken "Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim." Şeklinde ifadelere yer verdi.