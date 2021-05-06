İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı? KVK ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Kurtlar Vadisi ,ülkemizde en sevilen yapımlar arasında yer almaktadır. Kurtlar Vadisi yayın hayatına 2003 yılında başlamıştı. Daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu formatında yayınlanan dizi 2016 yılında bitmişti. Dizinin Kurtlar Vadisi Kaos olarak gelmesi gündeme geldi. Seyirciler, Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos başlarsa hangi kanalda ne zaman başlayacak? Bu haberimizde merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte Kurtlar Vadisi Kaos hakkında merak edilen detaylar...

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:20
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı? KVK ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Takip Et:

Necati Şaşmaz yakın zamanda yaptığı bir açıklama ile yeni bir proje üzerine çalıştıklarını vurgulamıştı. Kurtlar Vadisi Kaos dizisi için böyle bir teklif gelirse evet diyebileceğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu’da ,Kurtlar Vadisi Kaos’un çekilme ihtimallerini güçlendirmişti.

Kurtlar Vadisi Kaos için yapımcılar henüz bir açıklamada bulunmadı. Necati Şaşmaz ise dizi hakkında bazı açıklamaları oldu. Dizide bir kaos ortamının olacağını, bu kaostan nasıl çıkılacağını dizide anlatmaya çalışacaklarını aktardı.

Kurtlar Vadisi Kaos için kesinleşmiş bir tarih henüz yok. İlerleyen günlerde konuya dair resmi açıklamalar gelecektir.




Son Güncelleme: 06.05.2021 15:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kurtlar Vadisi KaosKurtlar Vadisi Kaos Başlayacak Mı?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Game of Thrones House of the Dragon ne zaman yayınlanacak? HOD'dan yeni fotoğraflar paylaşıldı
Game of Thrones House of the Dragon ne zaman yayınlanacak? HOD'dan yeni fotoğraflar paylaşıldı
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitap özeti
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitap özeti
Kanal D Baht Oyunu 1. bölüm tanıtım fragmanı
Kanal D Baht Oyunu 1. bölüm tanıtım fragmanı
Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Dizi için planlanan tarih belli oldu
Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Dizi için planlanan tarih belli oldu
Masum 410. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 410. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
Ebru Baki Para Gündem neden yok, neden yayınlanmadı?
Ebru Baki Para Gündem neden yok, neden yayınlanmadı?

Popüler Haberler

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı? KVK ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Seda Sayan yeni villası ne kadar?
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
Cuma hutbesi 7 Mayıs 2021 konusu; Kadir Gecesi
Game of Thrones House of the Dragon ne zaman yayınlanacak? HOD'dan yeni fotoğraflar paylaşıldı
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitap özeti
2021 İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
A101 ürünlerinden Huawei band 4 özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
2021 Bekçi alımı olacak mı ne zaman alım yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları
Baraj dizisi Nermin kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Nezaket Erden kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman Flatyos kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Tırnakta ki İzler Koronavirüs Belirtisi Olarak Gündeme Geldi
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 6 Mayıs 2021 Perşembe
Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2021
KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru formu şartları ne? KOSGEB faizsiz kredisine nasıl başvurulur?
9 Mayıs Anneler Günü çiçekçiler açık mı, çiçekçiler çalışacak mı?
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2021
TJK 6 Mayıs 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Masumiyet yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Masumiyet 11. bölüm tek parça izle!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.