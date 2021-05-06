Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı? KVK ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Necati Şaşmaz yakın zamanda yaptığı bir açıklama ile yeni bir proje üzerine çalıştıklarını vurgulamıştı. Kurtlar Vadisi Kaos dizisi için böyle bir teklif gelirse evet diyebileceğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu’da ,Kurtlar Vadisi Kaos’un çekilme ihtimallerini güçlendirmişti.

Kurtlar Vadisi Kaos için yapımcılar henüz bir açıklamada bulunmadı. Necati Şaşmaz ise dizi hakkında bazı açıklamaları oldu. Dizide bir kaos ortamının olacağını, bu kaostan nasıl çıkılacağını dizide anlatmaya çalışacaklarını aktardı.

Kurtlar Vadisi Kaos için kesinleşmiş bir tarih henüz yok. İlerleyen günlerde konuya dair resmi açıklamalar gelecektir.