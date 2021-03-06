Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?

Kurtlar Vadisi dizisininismiyle tekrardan çekileceği haberleri gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Kurtlar Vadisi dizisinin yıllar sonra hala gündemde kalması ile ilgili yazdığı “Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı?” yazısında Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüpoğlu Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin çoktan ekranlarda olması gerektiğini, ama şu an için ekranlara gelmediğini söyledi. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin fan grubunun birçok kanalda dizinin oynanması gerektiğinin söylendiğini ama sonrasında Show TV’de karar kıldıklarını söyleyen Ali Eyüpoğlu, kanal yönetiminden bir doğrulama gelmediğini belirtti.

İntenette çok aranılan ve sosyal medyada çok konuşulan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin çekileceği iddialarına projede Savcı Leyla karakteri ile yer alan Çiğdem Batur sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ekranlara dönecek misiniz? sorusuna “Bu konudaki her haberde adım var, fakat doğruluk payı yok” şeklinde cevap verdi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ekranlara ara vermesinden sonra Kenan İmirzalıoğlu’nunda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde yer alacağını söylenirken İmirzalıoğlu’ndan: “Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazetelerden okudum. Oyunculuğu bırakmadım. Teklif gelirse bakarız.” şeklinde bir açıklama gelmiştir.