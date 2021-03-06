Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?

İntenette çok aranılan ve sosyal medyada çok konuşulan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin çekileceği iddialarına projede Savcı Leyla karakteri ile yer alan Çiğdem Batur sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ekranlara dönecek misiniz? sorusuna “Bu konudaki her haberde adım var, fakat doğruluk payı yok” şeklinde cevap verdi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ekranlara ara vermesinden sonra Kenan İmirzalıoğlu’nunda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde yer alacağını söylenirken İmirzalıoğlu’ndan: “Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazetelerden okudum. Oyunculuğu bırakmadım. Teklif gelirse bakarız.” şeklinde bir açıklama gelmiştir.
Son Güncelleme: 06.03.2021 14:28