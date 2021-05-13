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Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?

Bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi farklı teması ile geri dönüyor. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın açıklamalarından sonra Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar merak konusu oldu. İşte Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili gelişmeler.

13 Mayıs 2021 Perşembe 02:54
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
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2000’li yıllara damgasını vuran ve hala replikleri kullanılan Kurtlar Vadisi dizisi yeniden başlıyor. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, daha önce yaptığı açıklamada Kurtlar Vadisi Kaos dizisi için görüşmelere başladıklarını ve bu yönde çalışma yaptıklarını belirtmişti.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi ve  yayınlanacağı kanala ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. İlerleyen süreçlerde dizi ile ilgili gelişmelerin aktarılması bekleniyor. 

Necati Şaşmaz müjdeyi vermişti

Dizinin en önemli karakteri Necati Şaşmaz devam dizisine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

‘’Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız.’’

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 02:54
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Anahtar Kelimeler:
Kurtlar Vadisi KaosNecati şaşmazPolat Alemdar
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