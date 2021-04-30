Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin hem yapımcılığını hem de oyunculuğunu üstlenen Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Dizide güncel olayları ele alacaklarını açıklayan Şaşmaz, kaos yönetimi konusunu ele alacaklarını da açıkladı.

Kurtlar Vadisi Kaos konusu nedir?

Bir süredir dizide Kenan İmirzalıoğlu ve daha önce Kurtlar Vadisi’nde Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur’un yer alacağına dair iddialar bulunmaktadı. Kenan İmirzalıoğlu iddialar hakkında ona herhangi bir teklif gelmediğini, oyunculuğu bırakmadığını ve teklif gelirse dizide oynayacağını açıkladı. Çiğdem Batur ise haberlerde adının geçtiğini ancak doğruluk payı bulunmadığı şeklinde açıklamada bulundu.

Günümüzde yaşanan siyasi ve gündem olaylarını ele alacak olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde yakındaki ülkelerde yaşananları ele alacak. Dizinin Ekim 2021’de izleyici ile buluşacağı iddia ediliyor.