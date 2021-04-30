Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin hem yapımcılığını hem de oyunculuğunu üstlenen Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Dizide güncel olayları ele alacaklarını açıklayan Şaşmaz, kaos yönetimi konusunu ele alacaklarını da açıkladı.
Kurtlar Vadisi Kaos konusu nedir?
Günümüzde yaşanan siyasi ve gündem olaylarını ele alacak olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde yakındaki ülkelerde yaşananları ele alacak. Dizinin Ekim 2021’de izleyici ile buluşacağı iddia ediliyor.
Son Güncelleme: 30.04.2021 20:33