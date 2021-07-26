Kurtlar Vadisi kadrosu bir arada! Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun aynı dizide!

İddialara göre bir dönemin vazgeçilmez dizisi ve büyük bir kitleye hitap eden yapım olan Kurtlar Vadisi yeniden sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Öncelikle Gürkan Uygun’un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılacağı söylenmişti. Lakin şimdiki iddialara göre ise Oktay Kaynarca’nın Kurtlar Vadisi dizisine katılacağı söyleniyor. Aradan 17 sene geçmiş olmasına rağmen Süleyman Çakır karakteri hala hafızalarda yer ediniyor. Bu durum da karaktere hayat veren oyuncu Oktay Kaynarca’yı çok mutlu ediyor. Peki iddialar doğru mu? EDHO bitecek mi? Kurtar Vadisi başlayacak mı?

EDHO dizisine veda mı etti?

Kurtlar Vadisi yeniden mi çekilecek?

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile EDHO dizisine sanki veda ediyormuş gibi konuştu. Oyuncu, paylaşımında altı yıllık yayın macerasına destek olanlara teşekkür etti. Dizi için yaklaşık 200 bölüm çekildiğini ve bu bölümlerin oldukça zor ve önemli anılar biriktirmeye neden olduğunu dile getirdi. Takipçiler bu paylaşımı görünce acaba Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor diye sorgulamaya başladı.

Başrollerinde Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden çekileceği konuşuluyor. Lakin konuya ilişkin net bir açıklama yapılmadı.