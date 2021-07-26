Kurtlar Vadisi kadrosu bir arada! Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun aynı dizide!

İddialara göre bir dönemin vazgeçilmez dizisi ve büyük bir kitleye hitap eden yapım olan Kurtlar Vadisi yeniden sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Öncelikle Gürkan Uygun’un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılacağı söylenmişti. Lakin şimdiki iddialara göre ise Oktay Kaynarca’nın Kurtlar Vadisi dizisine katılacağı söyleniyor. Aradan 17 sene geçmiş olmasına rağmen Süleyman Çakır karakteri hala hafızalarda yer ediniyor. Bu durum da karaktere hayat veren oyuncu Oktay Kaynarca’yı çok mutlu ediyor. Peki iddialar doğru mu? EDHO bitecek mi? Kurtar Vadisi başlayacak mı?
EDHO dizisine veda mı etti?
Kurtlar Vadisi yeniden mi çekilecek?
Başrollerinde Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden çekileceği konuşuluyor. Lakin konuya ilişkin net bir açıklama yapılmadı.