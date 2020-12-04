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Kurtlar Vadisi hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? KVP için heycanlandıran gelişme

Oyuncu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran gelişmeleri Gazeteci Tahir Sarıkaya ile paylaştı. Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara döneceği bilgisinin gelmesiyle hangi kanalda ne zaman yayınlanacağı şimdiden merak konusu oldu.

04 Aralık 2020 Cuma 19:41
Kurtlar Vadisi hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? KVP için heycanlandıran gelişme
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Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi, ülkenin en çok izlenen dizileri arasında yer almıştı. 2003 yılında yayın hayatına başlayan dizi, ilk 97 bölümü sonrasında ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ ismini alarak yayınlanmaya devam etmişti. Şimdilerde ise dizinin yeniden ekranlara geleceği haberi, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizinin yayın tarihiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi, ‘’Kurtlar Vadisi Kaos’’ ismi ile yeniden ekranlara dönüyor. Gazeteci Tahir Sarıkaya, yakın dostu Necati Şaşmaz ile bir araya gelerek dizinin ayrıntılarını konuştu. Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2022 yılında izleyici karşısına çıkacağı ve başrol oyuncusunun kendisi olacağını belirtti. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin bilgi ise henüz paylaşılmadı.

Kurtlar Vadisi Kaos 2022’de izleyici karşısında olacak

Sarıkaya, Necati Şaşmaz ile çektirdiği fotoğrafını paylaşarak ‘’Arkadaşım Necati Şaşmaz ile 2022 yılında yeniden ekranlara gelecek olan Kurtlar Vadisinin sohbetini yaptık’’ notunu düştü. ‘’Bu bir mafya dizisidir’’ sloganıyla ekranlara dönmesi beklenen Kurtlar Vadisi Kaos, 2022 yılında ekranlarda olacak.



Son Güncelleme: 04.12.2020 19:55
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Anahtar Kelimeler:
Kurtlar VadisiNecati şaşmazKaosMafya
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