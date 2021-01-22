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Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu

Bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Nişan Şirinyan, Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'ya dahil oldu.

22 Ocak 2021 Cuma 20:54
Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu
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Show TV ekranlarının en çok seyredilen dizilerinden olan Ramo dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. Yeni katılan oyuncu diziye gizemli bir giriş yapmıştı. Bugün yayınlanacak yeni bölümünde bu isim belli oldu.

Kurtlar Vadisi’nden Samuel Vanunu Ramo’da

Geçtiğimiz hafta diziden Olgun Şimşek’in ayrılmasının ardından Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu karakterini canlandıran Nişan Şirinyan’ın katıldığı ortaya çıktı.

Nişan Şirinyan kimdir?

1957 yılında doğan usta oyuncu üniversiteyi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. 1999 senesinden bugüne pek çok yapımda yer alan Şirinyan, Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Samuel Vanunu karakteriyle hafızalara kazınmıştı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 20:54
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Anahtar Kelimeler:
RamoShow TvNişan şirinyanKurtlar Vadisi
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