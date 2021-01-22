Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu

Show TV ekranlarının en çok seyredilen dizilerinden olan Ramo dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. Yeni katılan oyuncu diziye gizemli bir giriş yapmıştı. Bugün yayınlanacak yeni bölümünde bu isim belli oldu.

Kurtlar Vadisi’nden Samuel Vanunu Ramo’da

Nişan Şirinyan kimdir?

Geçtiğimiz hafta diziden Olgun Şimşek’in ayrılmasının ardından Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu karakterini canlandıran Nişan Şirinyan’ın katıldığı ortaya çıktı.

1957 yılında doğan usta oyuncu üniversiteyi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. 1999 senesinden bugüne pek çok yapımda yer alan Şirinyan, Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Samuel Vanunu karakteriyle hafızalara kazınmıştı.