Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu

Show TV ekranlarının en çok seyredilen dizilerinden olan Ramo dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. Yeni katılan oyuncu diziye gizemli bir giriş yapmıştı. Bugün yayınlanacak yeni bölümünde bu isim belli oldu.
Kurtlar Vadisi’nden Samuel Vanunu Ramo’da
Nişan Şirinyan kimdir?
1957 yılında doğan usta oyuncu üniversiteyi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. 1999 senesinden bugüne pek çok yapımda yer alan Şirinyan, Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Samuel Vanunu karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
Son Güncelleme: 22.01.2021 20:54